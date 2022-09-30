https://uz.sputniknews.ru/20220930/mirziyoev-v-uzbekistane-otmetyat-1050-letie-so-dnya-rojdeniya-al-biruni-28668977.html

Мирзиёев: В Узбекистане отметят 1050-летие со дня рождения Аль-Бируни

Мирзиёев: В Узбекистане отметят 1050-летие со дня рождения Аль-Бируни

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В 2023 году в Узбекистане отметят 1050-летие ученого Абу Райхана Беруни, также известного как Аль-Бируни. Об этом рассказал... 30.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-30T13:35+0500

2022-09-30T13:35+0500

2022-09-30T13:35+0500

общество

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В 2023 году в Узбекистане отметят 1050-летие ученого Абу Райхана Беруни, также известного как Аль-Бируни. Об этом рассказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в праздничном обращении к педагогам республики в преддверии Дня учителей и наставников.Кроме этого, в Хорезме началось строительство городка, который будет носить имя аль-Хорезми, добавил глава государства.Напомним, Аль-Бируни родился 4 сентября (по другим данным - 4 октября) 973 года на территории Хорезма. Аль-Бируни - средневековый ученый-энциклопедист и мыслитель, автор трудов по истории, географии, филологии, астрономии, математике, минералогии, фармакологии и другим наукам.Владел семью языками: хорезмийским, персидским, арабским, еврейским, сирисйским, греческим и санскритом.Вел переписку с Ибн Синой по вопросам физики. Стал первым ученым, описавшим все известные в ту эпоху системы календаря в мире. В 1030 году опубликовал книгу, посвященную быту и культуре Индии. Умер в 1048 году в возрасте 75 лет.Читайте также:Мирзиёев вручил группе учителей и наставников госнаграды

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