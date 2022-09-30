https://uz.sputniknews.ru/20220930/patrushev-spetsslujbam-sng-odkb-i-shos-nado-usilit-obmen-dannymi-po-afganskoy-tematike-28667686.html
Патрушев: Спецслужбам СНГ, ОДКБ и ШОС надо усилить обмен данными по афганской тематике
Патрушев: Спецслужбам СНГ, ОДКБ и ШОС надо усилить обмен данными по афганской тематике
Важно выработать единую согласованную линию на афганском направлении, считает глава Совбеза России. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T12:26+0500
2022-09-30T12:26+0500
2022-09-30T12:26+0500
политика
николай патрушев
шос
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Спецслужбы стран СНГ, ОДКБ и ШОС должны усилить обмен информацией по афганской тематике. Для этого есть эффективные договорно-правовые инструменты и опыт взаимодействия. Об этом заявил в пятницу на ежегодном совещании спецслужб стран СНГ глава Совбеза России Николай Патрушев."Необходимо активизировать обмен разведывательными сведениями в целях выработки единой согласованной линии на афганском направлении в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС", - сказал он. В рамках двух последних организаций у стран СНГ уже есть эффективный договорно-правовой инструментарий и хороший опыт практического сотрудничества по таким темам, как противодействие нелегальной миграции, терроризму и наркотрафику, также отметил Николай Патрушев.Читайте также:Патрушев: Взрывы на "Северных потоках" выгодны прежде всего США
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николай патрушев, шос
Патрушев: Спецслужбам СНГ, ОДКБ и ШОС надо усилить обмен данными по афганской тематике
Важно выработать единую согласованную линию на афганском направлении, считает глава Совбеза России.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Спецслужбы стран СНГ, ОДКБ и ШОС должны усилить обмен информацией по афганской тематике. Для этого есть эффективные договорно-правовые инструменты и опыт взаимодействия. Об этом заявил в пятницу на ежегодном совещании спецслужб стран СНГ глава Совбеза России Николай Патрушев.
"Необходимо активизировать обмен разведывательными сведениями в целях выработки единой согласованной линии на афганском направлении в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС", - сказал он.
В рамках двух последних организаций у стран СНГ уже есть эффективный договорно-правовой инструментарий и хороший опыт практического сотрудничества по таким темам, как противодействие нелегальной миграции, терроризму и наркотрафику, также отметил Николай Патрушев.