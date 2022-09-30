https://uz.sputniknews.ru/20220930/patrushev-spetsslujbam-sng-odkb-i-shos-nado-usilit-obmen-dannymi-po-afganskoy-tematike-28667686.html

Патрушев: Спецслужбам СНГ, ОДКБ и ШОС надо усилить обмен данными по афганской тематике

Патрушев: Спецслужбам СНГ, ОДКБ и ШОС надо усилить обмен данными по афганской тематике

Важно выработать единую согласованную линию на афганском направлении, считает глава Совбеза России. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-30T12:26+0500

2022-09-30T12:26+0500

2022-09-30T12:26+0500

политика

николай патрушев

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/543/89/5438944_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_f8f42ccbdd3e7505ce2d99edae1fa6f3.jpg

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Спецслужбы стран СНГ, ОДКБ и ШОС должны усилить обмен информацией по афганской тематике. Для этого есть эффективные договорно-правовые инструменты и опыт взаимодействия. Об этом заявил в пятницу на ежегодном совещании спецслужб стран СНГ глава Совбеза России Николай Патрушев."Необходимо активизировать обмен разведывательными сведениями в целях выработки единой согласованной линии на афганском направлении в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС", - сказал он. В рамках двух последних организаций у стран СНГ уже есть эффективный договорно-правовой инструментарий и хороший опыт практического сотрудничества по таким темам, как противодействие нелегальной миграции, терроризму и наркотрафику, также отметил Николай Патрушев.Читайте также:Патрушев: Взрывы на "Северных потоках" выгодны прежде всего США

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

николай патрушев, шос