https://uz.sputniknews.ru/20220930/vashi-struktury-na-perednem-krae-borby--putin-na-soveschanii-spetsslujb-sng-28659468.html
"Ваши структуры на переднем крае борьбы" — Путин на совещании спецслужб СНГ
"Ваши структуры на переднем крае борьбы" — Путин на совещании спецслужб СНГ
Президент России в приветственной речи напомнил о важности слаженной совместной работы для борьбы с современными кризисами и конфликтами.
2022-09-30T07:38+0500
2022-09-30T07:38+0500
2022-09-30T07:38+0500
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владимир путин
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ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в режиме видеоконференции в XVIII Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает пресс-служба Кремля.В своей приветственной речи российский лидер напомнил, что в нынешней непростой международной ситуации внешняя и внутренняя безопасность являются особенно важными.Особое значение слаженная работа спецслужб становится в свете попыток западных стран спровоцировать новые конфликты, развязать "цветные революции", превращая страны в эпицентр кризиса, отметил он.Приоритетом в работе спецслужб он считает мониторинг текущей обстановки и анализ возникающих рисков и вызовов. Особое внимание, по словам Владимира Путина, спецслужбы должны уделить ситуации на границах СНГ, где формируются общие угрозы безопасности.Необходимо также уделять внимание кибербезопасности и содействовать развитию интеграционных связей в рамках СНГ"Мы уже давно убедились, что объединение усилий ваших структур расширяет их возможности, позволяет добиваться лучших результатов, более рационально использовать имеющиеся ресурсы. Поэтому нужно и в дальнейшем активно развивать взаимодействие: от обмена информацией до совместных спецопераций и подготовки кадров", — заявил Владимир Путин в ходе встречи.Читайте также: Договоры о присоединении новых территорий к России подпишут 30 сентября
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путин совещание спеслужб выступление речь
путин совещание спеслужб выступление речь
"Ваши структуры на переднем крае борьбы" — Путин на совещании спецслужб СНГ
Президент России в приветственной речи напомнил о важности слаженной совместной работы для борьбы с современными кризисами и конфликтами.
ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в режиме видеоконференции в XVIII Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает пресс-служба Кремля.
В своей приветственной речи российский лидер напомнил, что в нынешней непростой международной ситуации внешняя и внутренняя безопасность являются особенно важными.
"В нынешней сложной и напряженной международной обстановке внешняя безопасность и внутренняя стабильность – это важнейшие условия поступательного экономического и социального развития наших государств. И чтобы поставить по-настоящему прочный заслон существующим и потенциальным вызовам, страны СНГ должны действовать четко и слаженно, постоянно усиливать взаимную поддержку", — подчеркнул Владимир Путин.
Особое значение слаженная работа спецслужб становится в свете попыток западных стран спровоцировать новые конфликты, развязать "цветные революции", превращая страны в эпицентр кризиса, отметил он.
"Ваши структуры находятся "на острие", на переднем крае борьбы с самыми опасными угрозами, и перед вами стоят во многом схожие задачи: обеспечить мир и стабильность в своих странах, укрепить национальный суверенитет, содействовать курсу на развитие интеграционных связей. В решении этих задач большую роль играет, конечно же, слаженность и взаимодействие разведывательных служб и органов безопасности", — сказал российский президент.
Приоритетом в работе спецслужб он считает мониторинг текущей обстановки и анализ возникающих рисков и вызовов. Особое внимание, по словам Владимира Путина, спецслужбы должны уделить ситуации на границах СНГ, где формируются общие угрозы безопасности.
"По-прежнему среди ключевых направлений вашей работы – борьба с международным терроризмом, транснациональной преступностью, незаконными вооружёнными формированиями, противодействие нелегальному обороту оружия и наркотиков", — отметил также он.
Необходимо также уделять внимание кибербезопасности и содействовать развитию интеграционных связей в рамках СНГ
"Мы уже давно убедились, что объединение усилий ваших структур расширяет их возможности, позволяет добиваться лучших результатов, более рационально использовать имеющиеся ресурсы. Поэтому нужно и в дальнейшем активно развивать взаимодействие: от обмена информацией до совместных спецопераций и подготовки кадров", — заявил Владимир Путин в ходе встречи.