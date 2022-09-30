https://uz.sputniknews.ru/20220930/vashi-struktury-na-perednem-krae-borby--putin-na-soveschanii-spetsslujb-sng-28659468.html

"Ваши структуры на переднем крае борьбы" — Путин на совещании спецслужб СНГ

"Ваши структуры на переднем крае борьбы" — Путин на совещании спецслужб СНГ

Президент России в приветственной речи напомнил о важности слаженной совместной работы для борьбы с современными кризисами и конфликтами.

2022-09-30T07:38+0500

2022-09-30T07:38+0500

2022-09-30T07:38+0500

россия

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин принял участие в режиме видеоконференции в XVIII Совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщает пресс-служба Кремля.В своей приветственной речи российский лидер напомнил, что в нынешней непростой международной ситуации внешняя и внутренняя безопасность являются особенно важными.Особое значение слаженная работа спецслужб становится в свете попыток западных стран спровоцировать новые конфликты, развязать "цветные революции", превращая страны в эпицентр кризиса, отметил он.Приоритетом в работе спецслужб он считает мониторинг текущей обстановки и анализ возникающих рисков и вызовов. Особое внимание, по словам Владимира Путина, спецслужбы должны уделить ситуации на границах СНГ, где формируются общие угрозы безопасности.Необходимо также уделять внимание кибербезопасности и содействовать развитию интеграционных связей в рамках СНГ"Мы уже давно убедились, что объединение усилий ваших структур расширяет их возможности, позволяет добиваться лучших результатов, более рационально использовать имеющиеся ресурсы. Поэтому нужно и в дальнейшем активно развивать взаимодействие: от обмена информацией до совместных спецопераций и подготовки кадров", — заявил Владимир Путин в ходе встречи.Читайте также: Договоры о присоединении новых территорий к России подпишут 30 сентября

россия

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