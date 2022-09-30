https://uz.sputniknews.ru/20220930/rossiya-ne-stremitsya-sobrat-sssr-no-svoix-ne-predast-o-chem-govoril-vladimir-putin-28691238.html

Россия не стремится собрать СССР, но своих не предаст: о чем говорил Владимир Путин

Россия не стремится собрать СССР, но своих не предаст: о чем говорил Владимир Путин

"Как прежде уже не будет". На что стоит обратить внимание в речи Владимира Путина, посвященной присоединению к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей?

2022-09-30T19:37+0500

2022-09-30T19:37+0500

2022-09-30T19:37+0500

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Эта новость уже облетела весь мир: президент России Владимир Путин подписал соглашения о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.Обращение президента Путина по этому масштабному и, безусловно, меняющему мировой порядок решению длилось почти час. Оно и неудивительно: слова Путина были адресованы не только гражданам России, но и других государств.Самые важные тезисы из выступления российского президента – в обзоре Sputnik.Все в рамках международного праваПутин не стал акцентировать внимание на итогах референдума – впрочем, эти цифры публиковали в СМИ далеко не один раз. Жители всех четырех регионов, где проходил референдум, поддержали присоединение к России большинством голосов. "За" высказались 99,2% избирателей в ДНР, 98,4% голосовавших в ЛНР, в Запорожье – 93,1%, а в Херсонской области – 87%.Право людей на равноправие и самоопределение зафиксировано в Уставе ООН, напомнил Путин.Для удобства читателя приводим выдержку из 2-го пункта статьи 1 данного документа:Кстати, об этом же говорит Декларация ООН о правах коренных народов:Статья 3Коренные народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.Статья 4Коренные народы при осуществлении их права на самоопределение имеют право на автономию или самоуправление в вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам, а также путям и средствам финансирования их автономных функций.Последствия национальной катастрофыВпрочем, когда распадался Советский Союз, людей лишили родины без учета их мнения, также сказал Путин."В 1991 в Беловежской пуще не спрашивали интерес рядовых граждан, - заявил российский президент, добавив, что таким образом людей лишили родины. - Это обернулось национальной катастрофой. Последние руководители СССР вопреки воле народа развалили великую страну, поставили народ просто перед фактом. Допускаю, что они до конца не понимали, чего делают и к каким последствиям это приведет".Словно апеллируя к теориям о том, что Россия стремится собрать Советский Союз заново, Путин отметил:Однако если люди хотят стать гражданами России, этот выбор нужно уважать, также сказал Путин.Россия готова к переговорам с Киевом"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь и ту войну, которую он развязал еще в 2014 году. Мы готовы вернуться за стол переговоров", - заявил Путин в ходе своего обращения. И уточнил: выбор жителей ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины при этом Россия обсуждать не будет, ведь "народ выбор сделал, а Россия его не предаст".Поделился Путин и планами властей по развитию новых регионов страны."Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей, - гарантировал президент. - Обязательно отстроим разрушенные города и поселки".Восстановит Россия и больницы, театры, музеи в новых областях. А также обязательно будет развивать инфраструктуру и производство регионов.О правилах, рассчитанных на дураковВыстраивая свое обращение, Владимир Путин выбрал стратегию "говорить как есть". Поэтому не все обороты речи в этом выступлении были официальными."Мы только и слышим: Запад настаивает на порядке, основанном на правилах. Кто видел эти правила? Сплошной обман, двойные-тройные стандарты. На дураков рассчитано", - заявил Путин и отметил, что у коллективного Запада "нет и не было никогда никакого морального права даже заикаться о свободе и демократии", учитывая колониальное прошлое входящих в него государств.Напомним: колонизация Америки происходила путем выселения с родных земель и истребления коренного населения (индейцев). Британская империя была колониальной, поскольку владела до 1919 года наибольшим количеством территорий с колониями на всех пяти обитаемых континентах. По данным Колумбийского университета, только с 1765 по 1938 годы Великобритания вывела из Индии почти $45 трлн.Россия же по фальшивым правилам жить не будет, сказал Владимир Путин.Равенство этносов и религийПродолжая тему гегемонии Запада, Путин сказал, что она "имеет ярко выраженный характер деспотизма и апартеида"."Они делят мир на так называемые цивилизованные страны и всех остальных. Они клеймят целые народы и государства - и в этом нет ничего нового. Западные элиты какими были, такими и остались – колонизаторскими", - заявил российский лидер.Россия же не поддерживает принцип "разделять народы на первый и иной сорта" и политический расизм, которым является та же русофобия, добавил он."Мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов. Этого удалось достичь, создав сильное централизованное государство, которое развивалось и укреплялось на великих нравственных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма на открытой русской культуре и русском слове", - считает Путин."Врут, как Геббельс"Желая сохранить устаревший миропорядок, западные страны занимаются лживой пропагандой. Говоря об этом, Владимир Путин стал приводить примеры данного явления."Куда идет хлеб из Украины? Да все идет в те же европейские страны", - задался вопросом Путин и охарактеризовал поставки как "очередное надувательство".Кстати, да: по данным ООН, 57% украинского зерна с 3 августа по 4 сентября отправилось… в страны Запада и НАТО. Африке от запасов досталось только 18% - при этом, вспомним, Запад обвинял Россию в усилении голода на Африке."Правду на Западе утопили в океане фейков — врут напропалую, как Геббельс. Но людей нельзя накормить долларами или евро. Бумажками никого не накормишь. Продовольствие нужно. Капитализацией никого не обогреешь. Энергоносители нужны. Поэтому приходится убеждать своих сограждан меньше есть, реже мыться. А если кто-то спрашивает, почему так, их объявляют врагами", - рассуждал Путин.У сегодняшней России уже много единомышленников – во многих странах развивается антиколониальное движение, и оно будет нарастать, подытожил президент.

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