https://uz.sputniknews.ru/20220930/stala-izvestna-data-zapuska-reysov-azerbaydjanskoy-aviakompanii-azal-v-samarkand-28666697.html
Стала известна дата запуска рейсов азербайджанской авиакомпании AZAL в Самарканд
Стала известна дата запуска рейсов азербайджанской авиакомпании AZAL в Самарканд
Также Azal увеличит частоту полетов в Ташкент до пяти раз в неделю. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T13:04+0500
2022-09-30T13:04+0500
2022-09-30T13:04+0500
туризм
баку
самарканд
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ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Азербайджанская авиакомпания AZAL с 4 октября начинает полеты по маршруту "Баку - Самарканд". Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.Рейсы будут совершаться по вторникам и пятницам, уточнили в пресс-службе авиакомпании.Также стало известно о планах AZAL увеличить частоту рейсов Баку - Ташкент - Баку до пяти раз в неделю. В настоящее время регулярные рейсы между двумя столицами осуществляются по понедельникам, средам и субботам, а в скором времени будут также выполняться по четвергам и воскресеньям.Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Министерству иностранных дел провести рекламную кампанию "Самарканд – туристические ворота Нового Узбекистана", а также проработать "дорожную карту" по привлечению туристов в город и провести презентацию региона в зарубежных странах через дипломатические миссии.Кроме этого, глава Узбекистана поставил задачу договориться с иностранными авиакомпаниями об открытии не менее 10 международных рейсов в день в Самарканд из стран ближнего и дальнего зарубежья.Читайте также:Восточное гостеприимство: Мирзиёев провел совещание по развитию туризма
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баку, самарканд
Стала известна дата запуска рейсов азербайджанской авиакомпании AZAL в Самарканд
Также Azal увеличит частоту полетов в Ташкент до пяти раз в неделю.
ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Азербайджанская авиакомпания AZAL с 4 октября начинает полеты по маршруту "Баку - Самарканд". Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.
Рейсы будут совершаться по вторникам и пятницам, уточнили в пресс-службе авиакомпании.
Также стало известно о планах AZAL увеличить частоту рейсов Баку - Ташкент - Баку до пяти раз в неделю. В настоящее время регулярные рейсы между двумя столицами осуществляются по понедельникам, средам и субботам, а в скором времени будут также выполняться по четвергам и воскресеньям.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Министерству иностранных дел провести рекламную кампанию "Самарканд – туристические ворота Нового Узбекистана", а также проработать "дорожную карту" по привлечению туристов в город и провести презентацию региона в зарубежных странах через дипломатические миссии.
Кроме этого, глава Узбекистана поставил задачу договориться с иностранными авиакомпаниями об открытии не менее 10 международных рейсов в день в Самарканд из стран ближнего и дальнего зарубежья.
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