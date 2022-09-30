https://uz.sputniknews.ru/20220930/stala-izvestna-data-zapuska-reysov-azerbaydjanskoy-aviakompanii-azal-v-samarkand-28666697.html

Стала известна дата запуска рейсов азербайджанской авиакомпании AZAL в Самарканд

Стала известна дата запуска рейсов азербайджанской авиакомпании AZAL в Самарканд

Также Azal увеличит частоту полетов в Ташкент до пяти раз в неделю. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-30T13:04+0500

2022-09-30T13:04+0500

2022-09-30T13:04+0500

туризм

баку

самарканд

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ТАШКЕНТ, 30 сен – Sputnik. Азербайджанская авиакомпания AZAL с 4 октября начинает полеты по маршруту "Баку - Самарканд". Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.Рейсы будут совершаться по вторникам и пятницам, уточнили в пресс-службе авиакомпании.Также стало известно о планах AZAL увеличить частоту рейсов Баку - Ташкент - Баку до пяти раз в неделю. В настоящее время регулярные рейсы между двумя столицами осуществляются по понедельникам, средам и субботам, а в скором времени будут также выполняться по четвергам и воскресеньям.Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Министерству иностранных дел провести рекламную кампанию "Самарканд – туристические ворота Нового Узбекистана", а также проработать "дорожную карту" по привлечению туристов в город и провести презентацию региона в зарубежных странах через дипломатические миссии.Кроме этого, глава Узбекистана поставил задачу договориться с иностранными авиакомпаниями об открытии не менее 10 международных рейсов в день в Самарканд из стран ближнего и дальнего зарубежья.Читайте также:Восточное гостеприимство: Мирзиёев провел совещание по развитию туризма

баку

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