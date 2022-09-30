https://uz.sputniknews.ru/20220930/uzbekistan-i-rossiya-planiruyut-sovmestnuyu-podgotovku-psixologov-dlya-otdeleniy-onkologii-28669194.html

Узбекистан и Россия планируют совместную подготовку психологов для отделений онкологии

Узбекистан и Россия планируют совместную подготовку психологов для отделений онкологии

Об итогах сентябрьской поездки делегации РНИМУ в Узбекистан читайте в материале.

2022-09-30T15:04+0500

2022-09-30T15:04+0500

2022-09-30T15:04+0500

общество

россия

узбекистан

психология

психолог

делегация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1e/28670536_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_908fca9b5fc65a7608cde0b6ae990fc4.jpg

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Модель психологической помощи, которая существует в России, следует адаптировать и реализовать в условиях Узбекистана.Об этом заявила декан факультета клинической психологии и социальной работы Вера Никишина на открытой лекции в Русском доме в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Лекция прошла в рамках рабочего визита делегации Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова (РНИМУ) в Узбекистан. Делегацию возглавил проректор по инновационной деятельности, директор Ташкентского филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Дмитрий Шагин.На встрече с коллективом Ташкентского Научно-практического центра детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии стороны поднимали такие вопросы, как развитие узбекско-российского сотрудничества в сфере клинико-психологического сопровождения не только пациентов, их родных, но и врачей. По ее словам, сегодня существует запрос на клинико-психологическое сопровождение в реанимационных, травматологических и онкологических отделениях. Также в республике необходимо клинико-психологическое сопровождение самих врачей. Тема "докторосбережения" присутствовала в обсуждениях и дискуссиях на всех уровнях. В рамках развития и углубления сотрудничества с медицинскими и образовательными организациями Узбекистана делегация РНИМУ им. Н.И. Пирогова посетила Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников Узбекистана и Республиканский специализированный научно-практический медицинский центре педиатрии. Читайте также:Узбекистан принимает участие в Каспийском международном медицинском форуме

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан и россия планируют совместную подготовку психологов российского национального исследовательского медицинского университета имени н и пирогова рниму поездка визит встреча российская делегация посетила узбекистан психология медицина сотрудничество психологи как будут готовить психологическая помощь врачам пациентам детям