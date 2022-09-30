https://uz.sputniknews.ru/20220930/uzbekistan-i-rossiya-planiruyut-sovmestnuyu-podgotovku-psixologov-dlya-otdeleniy-onkologii-28669194.html
Узбекистан и Россия планируют совместную подготовку психологов для отделений онкологии
Узбекистан и Россия планируют совместную подготовку психологов для отделений онкологии
Об итогах сентябрьской поездки делегации РНИМУ в Узбекистан читайте в материале.
2022-09-30T15:04+0500
2022-09-30T15:04+0500
2022-09-30T15:04+0500
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Модель психологической помощи, которая существует в России, следует адаптировать и реализовать в условиях Узбекистана.Об этом заявила декан факультета клинической психологии и социальной работы Вера Никишина на открытой лекции в Русском доме в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Лекция прошла в рамках рабочего визита делегации Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова (РНИМУ) в Узбекистан. Делегацию возглавил проректор по инновационной деятельности, директор Ташкентского филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Дмитрий Шагин.На встрече с коллективом Ташкентского Научно-практического центра детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии стороны поднимали такие вопросы, как развитие узбекско-российского сотрудничества в сфере клинико-психологического сопровождения не только пациентов, их родных, но и врачей. По ее словам, сегодня существует запрос на клинико-психологическое сопровождение в реанимационных, травматологических и онкологических отделениях. Также в республике необходимо клинико-психологическое сопровождение самих врачей. Тема "докторосбережения" присутствовала в обсуждениях и дискуссиях на всех уровнях. В рамках развития и углубления сотрудничества с медицинскими и образовательными организациями Узбекистана делегация РНИМУ им. Н.И. Пирогова посетила Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников Узбекистана и Республиканский специализированный научно-практический медицинский центре педиатрии. Читайте также:Узбекистан принимает участие в Каспийском международном медицинском форуме
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узбекистан и россия планируют совместную подготовку психологов российского национального исследовательского медицинского университета имени н и пирогова рниму поездка визит встреча российская делегация посетила узбекистан психология медицина сотрудничество психологи как будут готовить психологическая помощь врачам пациентам детям
узбекистан и россия планируют совместную подготовку психологов российского национального исследовательского медицинского университета имени н и пирогова рниму поездка визит встреча российская делегация посетила узбекистан психология медицина сотрудничество психологи как будут готовить психологическая помощь врачам пациентам детям
Узбекистан и Россия планируют совместную подготовку психологов для отделений онкологии
Об итогах сентябрьской поездки делегации РНИМУ в Узбекистан читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Модель психологической помощи, которая существует в России, следует адаптировать и реализовать в условиях Узбекистана.
Об этом заявила декан факультета клинической психологии и социальной работы Вера Никишина на открытой лекции в Русском доме в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.
Лекция прошла в рамках рабочего визита делегации Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова (РНИМУ) в Узбекистан. Делегацию возглавил проректор по инновационной деятельности, директор Ташкентского филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Дмитрий Шагин.
На встрече с коллективом Ташкентского Научно-практического центра детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии стороны поднимали такие вопросы, как развитие узбекско-российского сотрудничества в сфере клинико-психологического сопровождения не только пациентов, их родных, но и врачей.
"Стало понятно, что система подготовки клинических психологов или медицинских психологов в Узбекистане не сформирована. При этом запрос на специалистов этой области есть. Те учреждения, что мы посещали, в числе тем для обсуждения, обращались с вопросами и просьбами оказать клинико-психологическую помощь пациентам. Собственно, это и было не однократно сделано", - сообщила Вера Никишина.
По ее словам, сегодня существует запрос на клинико-психологическое сопровождение в реанимационных, травматологических и онкологических отделениях.
Также в республике необходимо клинико-психологическое сопровождение самих врачей. Тема "докторосбережения" присутствовала в обсуждениях и дискуссиях на всех уровнях.
"Наше участие видится в данном направлении совершенно конкретным на организационном, содержательном, методическом и практическом уровне воплощения. Та модель клинико-психологической помощи или медицинской помощи, которая существует в Российской Федерации, может быть адаптирована и реализована в условиях Узбекистана", - добавила Никишина.
В рамках развития и углубления сотрудничества с медицинскими и образовательными организациями Узбекистана делегация РНИМУ им. Н.И. Пирогова посетила Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников Узбекистана и Республиканский специализированный научно-практический медицинский центре педиатрии.
"После выступления перед врачами-педиатрами, которые занимаются детьми со всей республики, к нам подошли медицинские работники и попросили проконсультировать ребенка-подростка, который находится в реанимации и которому необходима психологическая помощь. Живой отклик врачей на то, что можно получить пользу в работе с психологом и разобраться в сложных случаях бригадным способом, это конечно покорило", - отметил член российской делегации, заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития Владислав Сотников.