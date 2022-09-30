https://uz.sputniknews.ru/20220930/uzbekistan-vystupaet-v-devyati-distsiplinax-na-vsemirnyx-igrax-kochevnikov---podrobnosti-28668216.html

Узбекистан выступает в девяти дисциплинах на Всемирных играх кочевников - подробности

Узбекистан выступает в девяти дисциплинах на Всемирных играх кочевников - подробности

Республику на соревнованиях представляют 77 спортсменов. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан

2022-09-30T14:33+0500

2022-09-30T14:33+0500

2022-09-30T14:33+0500

спорт

всемирные игры кочевников

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В IV Всемирных играх кочевников участвуют 77 спортсменов сборной Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Министерстве развития спорта республики.Спортсмены принимают участие в девяти видах соревнований, отметили в ведомстве. Речь идет о казахской борьбе "Курес", конно-спортивных играх "Кокпар/ кок бору", борьбе на поясах, татарской борьбе "Корэш", киргизской борьбе "Алыш", стрельбе из лука, единоборствах "Мас-рестлинг", борьбе "Кураш" и "Бел олиш ва уч кураш".Напомним, IV Всемирные игры кочевников начались в турецком Изнике 29 сентября. Они продлятся до 2 октября. В соревнованиях участвуют более 3 тысяч спортсменов из 102 стран.Первые Всемирные игры кочевников прошли с 9 по 14 сентября 2014 года в городе Чолпон-Ате на побережье озера Иссык-Куль одноименной области Кыргызстана.Игры проходили на территории Кыргызстана трижды.В 2020 году Игры должны были впервые пройти за пределами Кыргызстана - в Турции, но мероприятие перенесли на два года из-за пандемии коронаврируса.Следующие Игры кочевников могут пройти в Казахстане, также сообщает корреспондент Sputnik Казахстан. Республика подала заявку на проведение соревнований.Читайте также:Национальный колорит: в Ташкенте стартовал фестиваль хан-атласа — видео

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всемирные игры кочевников, узбекистан