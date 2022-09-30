https://uz.sputniknews.ru/20220930/uzbekistan-zapustil-avtobusnoe-soobschenie-s-ekaterinburgom-28673887.html
Узбекистан запустил автобусное сообщение с Екатеринбургом
Узбекистан запустил автобусное сообщение с Екатеринбургом
Подробности о расписании рейсов и стоимости билетов - в материале Sputnik. 30.09.2022, Sputnik Узбекистан
2022-09-30T16:06+0500
2022-09-30T16:06+0500
2022-09-30T16:06+0500
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екатеринбург
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Ташкент запускает регулярное автобусное сообщение с Екатеринбургом с 30 сентября. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Как сообщили в пресс-службе столичного автовокзала, автобус будет отправляться из Ташкента в 16:00 каждую пятницу. Стоимость билета - 855 тысяч сумов. Время в пути составляет порядка 30 часов.Напомним, ряд автобусных маршрутов из Ташкента в города России был прекращен в связи с пандемией коронавируса нового типа. В этом году Узбекистан возобновил автобусные маршруты в Москву, Казань, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Пермь и Нижний Новгород.Читайте также:Ташкент и Пермь свяжет новый автобусный маршрут
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екатеринбург, ташкент, автобус
екатеринбург, ташкент, автобус
Узбекистан запустил автобусное сообщение с Екатеринбургом
Подробности о расписании рейсов и стоимости билетов - в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Ташкент запускает регулярное автобусное сообщение с Екатеринбургом с 30 сентября. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Как сообщили в пресс-службе столичного автовокзала, автобус будет отправляться из Ташкента в 16:00 каждую пятницу. Стоимость билета - 855 тысяч сумов. Время в пути составляет порядка 30 часов.
Напомним, ряд автобусных маршрутов из Ташкента в города России был прекращен в связи с пандемией коронавируса нового типа. В этом году Узбекистан возобновил автобусные маршруты в Москву, Казань, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Пермь и Нижний Новгород.
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