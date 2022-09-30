https://uz.sputniknews.ru/20220930/video-pochemu-alisher-ivanov-stal-vospitatelem-v-detdome-28691111.html
Видео: почему Алишер Иванов стал воспитателем в детдоме
Видео: почему Алишер Иванов стал воспитателем в детдоме
Корреспондент Sputnik узнал все о работе воспитателя в детском доме.
2022-09-30T21:17+0500
2022-09-30T21:17+0500
2022-09-30T21:17+0500
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дети
детский дом
воспитательница
воспитание
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Алишер Иванов много лет проработал в Домах Мехрибонлик. До недавнего закрытия Дома Милосердия №21 он там был воспитателем.Повышенное внимание к Алишеру связано не только с тем, что он воспитатель и для многих сирот стал настоящим папой. Также интерес окружающих к нему вызывает сочетание имени и фамилии.Алишер – выпускник детского дома. Когда появилась возможность – не задумываясь согласился на работу с детьми, потерявшими родителей.Почему он вызывает особое доверие у своих воспитанников, что помогло не озлобиться на жизнь и как удается дарить свою любовь всем детям? Об этом и многом другом Алишер Иванов рассказал корреспонденту Sputnik.Читайте также:Видео: как в Узбекистане воспитывают детей, лишившихся семьи
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видео почему алишер иванов стал воспитателем в детдоме все о работе воспитателя в детском доме детдом как дети живет кто работает новости
видео почему алишер иванов стал воспитателем в детдоме все о работе воспитателя в детском доме детдом как дети живет кто работает новости
Видео: почему Алишер Иванов стал воспитателем в детдоме
Не мама, а папа: корреспондент Sputnik узнал все о работе воспитателя в детском доме.
Алишер Иванов много лет проработал в Домах Мехрибонлик. До недавнего закрытия Дома Милосердия №21 он там был воспитателем.
Повышенное внимание к Алишеру связано не только с тем, что он воспитатель и для многих сирот стал настоящим папой. Также интерес окружающих к нему вызывает сочетание имени и фамилии.
Алишер – выпускник детского дома. Когда появилась возможность – не задумываясь согласился на работу с детьми, потерявшими родителей.
Почему он вызывает особое доверие у своих воспитанников, что помогло не озлобиться на жизнь и как удается дарить свою любовь всем детям? Об этом и многом другом Алишер Иванов рассказал корреспонденту Sputnik.