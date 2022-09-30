https://uz.sputniknews.ru/20220930/video-pochemu-alisher-ivanov-stal-vospitatelem-v-detdome-28691111.html

Видео: почему Алишер Иванов стал воспитателем в детдоме

Видео: почему Алишер Иванов стал воспитателем в детдоме

Корреспондент Sputnik узнал все о работе воспитателя в детском доме.

2022-09-30T21:17+0500

2022-09-30T21:17+0500

2022-09-30T21:17+0500

видео

дети

детский дом

воспитательница

воспитание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1e/28688306_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9459bba1888881d7f76fea314e5d0d67.jpg

Алишер Иванов много лет проработал в Домах Мехрибонлик. До недавнего закрытия Дома Милосердия №21 он там был воспитателем.Повышенное внимание к Алишеру связано не только с тем, что он воспитатель и для многих сирот стал настоящим папой. Также интерес окружающих к нему вызывает сочетание имени и фамилии.Алишер – выпускник детского дома. Когда появилась возможность – не задумываясь согласился на работу с детьми, потерявшими родителей.Почему он вызывает особое доверие у своих воспитанников, что помогло не озлобиться на жизнь и как удается дарить свою любовь всем детям? Об этом и многом другом Алишер Иванов рассказал корреспонденту Sputnik.Читайте также:Видео: как в Узбекистане воспитывают детей, лишившихся семьи

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

видео почему алишер иванов стал воспитателем в детдоме все о работе воспитателя в детском доме детдом как дети живет кто работает новости