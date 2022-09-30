https://uz.sputniknews.ru/20220930/vozobnovitsya-dvijenie-passajirskogo-poezda-mejdu-buxaroy-i-xivoy-28676939.html

Возобновится движение пассажирского поезда между Бухарой и Хивой

Возобновится движение пассажирского поезда между Бухарой и Хивой

Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру телефона 1005 в Ташкенте

2022-09-30T20:12+0500

2022-09-30T20:12+0500

2022-09-30T20:12+0500

туризм

поезд

бухара

хива

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1e/28672736_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_251c2abb5ac166250799d047b071707d.jpg

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Пассажирский поезд "Бухара – Хива – Бухара" возобновит работу с пятого октября текущего года.Об этом сообщили в информационной службе Министерства транспорта Республики Узбекистан."С учетом развития туризма в республике и спроса туристических компаний с 5 октября 2022 года будет восстановлено движение пассажирского поезда "Бухара – Хива – Бухара"", - говорится в сообщении. Поезд будет курсировать из Бухары по средам, пятницам и воскресеньям с 5 октября по 13 ноября. С 6 октября по 14 ноября состав будет отправляться из Хивы по четвергам, субботам и понедельникам.График движения поезда: Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру телефона 1005 в Ташкенте, в местных железнодорожных кассах и в справочном бюро. Напоминаем, что купить билеты можно не только в ж/д кассах, но и в электронном виде.Читайте также:Узбекистан запустил автобусное сообщение с Екатеринбургом

бухара

хива

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

когда возобновится движение пассажирского поезда между бухарой и хивой расписание поезд хива бухара по каким дням во сколько будет курсировать отправляться прибывать график движения поездов новости туризм