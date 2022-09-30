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Возобновится движение пассажирского поезда между Бухарой и Хивой
Возобновится движение пассажирского поезда между Бухарой и Хивой
Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру телефона 1005 в Ташкенте
2022-09-30T20:12+0500
2022-09-30T20:12+0500
2022-09-30T20:12+0500
туризм
поезд
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хива
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Пассажирский поезд "Бухара – Хива – Бухара" возобновит работу с пятого октября текущего года.Об этом сообщили в информационной службе Министерства транспорта Республики Узбекистан."С учетом развития туризма в республике и спроса туристических компаний с 5 октября 2022 года будет восстановлено движение пассажирского поезда "Бухара – Хива – Бухара"", - говорится в сообщении. Поезд будет курсировать из Бухары по средам, пятницам и воскресеньям с 5 октября по 13 ноября. С 6 октября по 14 ноября состав будет отправляться из Хивы по четвергам, субботам и понедельникам.График движения поезда: Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру телефона 1005 в Ташкенте, в местных железнодорожных кассах и в справочном бюро. Напоминаем, что купить билеты можно не только в ж/д кассах, но и в электронном виде.Читайте также:Узбекистан запустил автобусное сообщение с Екатеринбургом
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когда возобновится движение пассажирского поезда между бухарой и хивой расписание поезд хива бухара по каким дням во сколько будет курсировать отправляться прибывать график движения поездов новости туризм
когда возобновится движение пассажирского поезда между бухарой и хивой расписание поезд хива бухара по каким дням во сколько будет курсировать отправляться прибывать график движения поездов новости туризм
Возобновится движение пассажирского поезда между Бухарой и Хивой
Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру телефона 1005 в Ташкенте, в местных железнодорожных кассах и в справочном бюро.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Пассажирский поезд "Бухара – Хива – Бухара" возобновит работу с пятого октября текущего года.
Об этом сообщили в информационной службе
Министерства транспорта Республики Узбекистан.
"С учетом развития туризма в республике и спроса туристических компаний с 5 октября 2022 года будет восстановлено движение пассажирского поезда "Бухара – Хива – Бухара"", - говорится в сообщении.
Поезд будет курсировать из Бухары по средам, пятницам и воскресеньям с 5 октября по 13 ноября.
С 6 октября по 14 ноября состав будет отправляться из Хивы по четвергам, субботам и понедельникам.
выезд из Бухары в 12:10 - прибытие в Хиву в 19:29;
отправление из Хивы в 07:52 - прибытие в Бухару 15:16.
Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру телефона 1005 в Ташкенте, в местных железнодорожных кассах и в справочном бюро. Напоминаем, что купить билеты можно не только в ж/д кассах, но и в электронном виде.