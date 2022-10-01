https://uz.sputniknews.ru/20221001/gtst-obyavil-datu-vstupitelnyx-ekzamenov-v-kolledji-28701061.html

ГЦТ объявил дату вступительных экзаменов в колледжи

ГЦТ объявил дату вступительных экзаменов в колледжи

Тестирование по двум профильным предметам по специальностям будет проходить в две смены.

2022-10-01T15:23+0500

2022-10-01T15:23+0500

2022-10-01T15:50+0500

общество

тестирование

вступительные экзамены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/11/24608292_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_50083e3023c89a51eda964e040fc6826.jpg

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Государственный центр тстирования (ГЦТ) объявил дату вступительных испытаний в колледжи и техникумы на текущий учебный год. Тестирование пройдет с 3 по 8 октября.Проходить экзамен будет в две смены: с 9.00 до 12.00 и с 14.30 до 17.30.Абитуриенты получат 90 тестовых заданий - по 30 на каждый из двух профильных предмета по выбранной специальности и по 10 на каждый обязательный предмет. На тестирование отводится три часа.Максимальный балл за тестирование - 189. Оцениваться правильные ответы будут следующим образом:По первому профильному предмету за каждый правильный ответ абитуриент получит 3,1 балла (всего 93 балла); по второму профильному - 2,1 балла (всего 63 балла); и по обязательным предметам - 1,1 балла (всего 33 балла).Абитуриенты должны явиться к месту тестирование не позднее, чем за час до начала теста. С собой иметь удостоверение личности (паспорт, ID-карту) и пропуск, который можно скачать в личном кабинете на сайте ГЦТ.Читайте также: В Приморье открылся учебный центр для мигрантов из Узбекистана

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

вступительное тестирование колледжи училища два профильных три обязательных предмета количество вопросов баллы за правильный ответ