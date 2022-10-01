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https://uz.sputniknews.ru/20221001/gtst-obyavil-datu-vstupitelnyx-ekzamenov-v-kolledji-28701061.html
ГЦТ объявил дату вступительных экзаменов в колледжи
ГЦТ объявил дату вступительных экзаменов в колледжи
Тестирование по двум профильным предметам по специальностям будет проходить в две смены.
2022-10-01T15:23+0500
2022-10-01T15:50+0500
общество
тестирование
вступительные экзамены
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ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Государственный центр тстирования (ГЦТ) объявил дату вступительных испытаний в колледжи и техникумы на текущий учебный год. Тестирование пройдет с 3 по 8 октября.Проходить экзамен будет в две смены: с 9.00 до 12.00 и с 14.30 до 17.30.Абитуриенты получат 90 тестовых заданий - по 30 на каждый из двух профильных предмета по выбранной специальности и по 10 на каждый обязательный предмет. На тестирование отводится три часа.Максимальный балл за тестирование - 189. Оцениваться правильные ответы будут следующим образом:По первому профильному предмету за каждый правильный ответ абитуриент получит 3,1 балла (всего 93 балла); по второму профильному - 2,1 балла (всего 63 балла); и по обязательным предметам - 1,1 балла (всего 33 балла).Абитуриенты должны явиться к месту тестирование не позднее, чем за час до начала теста. С собой иметь удостоверение личности (паспорт, ID-карту) и пропуск, который можно скачать в личном кабинете на сайте ГЦТ.Читайте также: В Приморье открылся учебный центр для мигрантов из Узбекистана
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вступительное тестирование колледжи училища два профильных три обязательных предмета количество вопросов баллы за правильный ответ
вступительное тестирование колледжи училища два профильных три обязательных предмета количество вопросов баллы за правильный ответ

ГЦТ объявил дату вступительных экзаменов в колледжи

15:23 01.10.2022 (обновлено: 15:50 01.10.2022)
© Sputnik / Артем ЖитеневТестирование, архивное фото
Тестирование, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2022
© Sputnik / Артем Житенев
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Тестирование по двум профильным предметам по специальностям будет проходить в две смены.
ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Государственный центр тстирования (ГЦТ) объявил дату вступительных испытаний в колледжи и техникумы на текущий учебный год. Тестирование пройдет с 3 по 8 октября.
Проходить экзамен будет в две смены: с 9.00 до 12.00 и с 14.30 до 17.30.
Абитуриенты получат 90 тестовых заданий - по 30 на каждый из двух профильных предмета по выбранной специальности и по 10 на каждый обязательный предмет. На тестирование отводится три часа.
Максимальный балл за тестирование - 189. Оцениваться правильные ответы будут следующим образом:
По первому профильному предмету за каждый правильный ответ абитуриент получит 3,1 балла (всего 93 балла); по второму профильному - 2,1 балла (всего 63 балла); и по обязательным предметам - 1,1 балла (всего 33 балла).
Абитуриенты должны явиться к месту тестирование не позднее, чем за час до начала теста. С собой иметь удостоверение личности (паспорт, ID-карту) и пропуск, который можно скачать в личном кабинете на сайте ГЦТ.
Читайте также: В Приморье открылся учебный центр для мигрантов из Узбекистана
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