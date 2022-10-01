Кто нам противостоит — враг назван по имени
12:43 01.10.2022 (обновлено: 13:07 01.10.2022)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
© Sputnik / Григорий Сысоев/
Как прежде уже не будет. Эти слова Путина в речи на церемонии присоединения к России четырех бывших украинских регионов касались того, что "начавшийся слом западной гегемонии необратим".
И следующей фразой президент сформулировал суть происходящего:
"Поле битвы, на которое позвала нас судьба и история, — это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения".
В этом нет ни грамма преувеличения — мы действительно вступили в смертельную схватку, пишет корреспондент РИА Новости. Не с Украиной и даже не с Западом, а с той опирающейся на него наднациональной элитой, которая не только претендует на сохранение ускользающей мировой гегемонии, но и хочет навязать всем тоталитарный глобалистский порядок постгуманизма, угрожающий и России, и всему миру.
Россия — не самая сильная, но самая вольная, свободолюбивая страна мира — бросила вызов, отказалась молча наблюдать за строительством новой Вавилонской башни, начала отстаивать свои интересы и ценности — и получила в ответ то, что Путин назвал гибридной войной:
"Именно в алчности, в намерении сохранить свою ничем не ограниченную власть и есть подлинные причины той гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России".
Путин неслучайно несколько раз упоминал про алчность и жадность англосаксонских, западных элит — потому что именно желание властвовать над миром и является их главным движущим мотивом. И того, кому они, по сути, служат, — президент впервые назвал прямо, без оговорок:
"Диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных стран. Это вызов всем: такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма".
В нашу эпоху безверия мало кто из государственных деятелей в мире говорит таким языком — ну зачем же, все равно аудитория не поймет, к чему эти термины из прошлого. Сатанизм какой-то вспомнили — лучше говорить о конфликте интересов и ценностей. Каких ценностей? Свободы, равенства и братства с тоталитаризмом, насилием и варварством, конечно же. Ну или передовой человеческой цивилизации с отсталой. Или добрых христиан с воинствующими безбожниками-коммунистами, а до этого — с восточными схизматиками.
Да, мы все это прекрасно помним — за прошедшие века нас на Западе называли по-разному, вот только цель была всегда одна и та же. Подчинить, переделать, убрать Россию — и сейчас Путин припомнил это Западу.
Причем не только отношение к нам, но и ко всему остальному миру. Расизм, колониализм — все то, что было производным от чувства собственного превосходства и богоизбранности, свойственного западным, в первую очередь англосаксонским элитам. И это не просто напоминание о прошлых грехах — это и оценка нынешнего отношения Запада к миру, разнообразному и сложному. Приставка нео- ничего не меняет — колониальный подход остается сутью англосаксонского подхода к человечеству:
"Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона. Сохранение этой ренты — их ключевой, подлинный и абсолютно корыстный мотив. Вот почему их интересам отвечает тотальная десуверенизация. Отсюда их агрессия к независимым государствам, к традиционным ценностям и самобытным культурам, попытки подорвать неподконтрольные им интернациональные и интеграционные процессы, новые мировые валюты и центры технологического развития. Им критически важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов…
Западные элиты отрицают не только национальный суверенитет и международное право. Их гегемония имеет ярко выраженный характер тоталитаризма, деспотизма и апартеида. Они нагло делят мир на своих вассалов, на так называемые цивилизованные страны и на всех остальных, кто по замыслу сегодняшних западных расистов должен пополнить список варваров и дикарей. Лживые ярлыки — "страна-изгой", "авторитарный режим" — уже готовы, они клеймят целые народы и государства, и в этом нет ничего нового. Ничего нового в этом нет: западные элиты какими были, такими и остались, — колонизаторскими. Они дискриминируют, разделяют народы на "первый" и "иной" сорта".
Мы никогда не принимали и не примем такой политический национализм и расизм, заявил Путин. И именно поэтому Россия и разрушает выгодный Западу "порядок, основанный на правилах". Ведь "весь однополярный миропорядок по своей сущности антидемократичен и несвободен, он лжив и лицемерен насквозь" — и Россия не собирается мириться с этим.
Да, Россия бросает вызов западным элитам — вызов уже не просто геополитический, но и эсхатологический, религиозный. Царство лжи не может быть принято нами — и оно разрушится, падет. Этот процесс уже идет, как и с любой Вавилонской башней, но решимость России противостоять слугам "отца лжи" имеет огромное значение. Потому что, как напомнил Путин, "претензии на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа". Так будет и в этот раз — причем мы не будем одиноки в этой борьбе:
"Убежден, страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна, что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим".
Да, как прежде уже не будет, а Россия снова станет большой исторической Россией, государством — цивилизацией русского народа.