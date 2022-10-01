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https://uz.sputniknews.ru/20221001/skolko-pedagogov-v-uzbekistane-28699784.html
Сколько педагогов в Узбекистане
Сколько педагогов в Узбекистане
Учителя и воспитатели республики отмечают профессиональный праздник – День наставника.
2022-10-01T14:45+0500
2022-10-01T15:01+0500
общество
педагог
учителя
статистика
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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Свой профессиональный праздник – День наставника – учителя и воспитатели Узбекистана отмечают 1 октября. Сколько в республике педагогов на разных уровнях образования, рассказали в Государственном статистическом комитете республики (Госкомстат).По данным Госкомстата, на 1 января 2022 года в организациях образования Узбекистана работало 685 400 педагогов.Из них:Читайте также: Не просто воспитатель: как Алишер Иванов стал "папой" для воспитанников детдома - видео
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узбекистан день наставника педагоги воспитатели учителя преподаватели статистика
узбекистан день наставника педагоги воспитатели учителя преподаватели статистика

Сколько педагогов в Узбекистане

14:45 01.10.2022 (обновлено: 15:01 01.10.2022)
© Sputnik / / СтрингерУчитель Галия Ахмедовна Волхонская
Учитель Галия Ахмедовна Волхонская - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2022
© Sputnik / / Стрингер
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Учителя и воспитатели республики отмечают профессиональный праздник – День наставника.
ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Свой профессиональный праздник – День наставника – учителя и воспитатели Узбекистана отмечают 1 октября. Сколько в республике педагогов на разных уровнях образования, рассказали в Государственном статистическом комитете республики (Госкомстат).
По данным Госкомстата, на 1 января 2022 года в организациях образования Узбекистана работало 685 400 педагогов.
Из них:
в дошкольных образовательных организациях - 116 тыс. человек,
в общеобразовательных школах – 510 тыс. человек,
в академических лицеях – 3,3 тыс. человек,
в профессионально-технических училищах – 9.9 тыс. человек,
в колледжах - 3,9 тыс. человек,
в техникумах - 4,9 тыс. человек,
в вузах – 37,4 тыс. педагогов.
Читайте также: Не просто воспитатель: как Алишер Иванов стал "папой" для воспитанников детдома - видео
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