https://uz.sputniknews.ru/20221001/skolko-pedagogov-v-uzbekistane-28699784.html

Сколько педагогов в Узбекистане

Сколько педагогов в Узбекистане

Учителя и воспитатели республики отмечают профессиональный праздник – День наставника.

2022-10-01T14:45+0500

2022-10-01T14:45+0500

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общество

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статистика

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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Свой профессиональный праздник – День наставника – учителя и воспитатели Узбекистана отмечают 1 октября. Сколько в республике педагогов на разных уровнях образования, рассказали в Государственном статистическом комитете республики (Госкомстат).По данным Госкомстата, на 1 января 2022 года в организациях образования Узбекистана работало 685 400 педагогов.Из них:Читайте также: Не просто воспитатель: как Алишер Иванов стал "папой" для воспитанников детдома - видео

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