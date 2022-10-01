https://uz.sputniknews.ru/20221001/solnechnye-ustanovki-pomogayut-ekonomit-energiyu-tes--podrobnosti-28676174.html

Солнечные установки помогают экономить энергию ТЭС — подробности

Солнечные установки помогают экономить энергию ТЭС — подробности

Ведется строительство солнечных фотоэлектрических станций мощностью 1800-2000 кВт на объектах Ферганской и Сырдарьинской ТЭС.

2022-10-01T09:01+0500

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2022-10-01T09:01+0500

общество

тэс

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. На крышу столичного здания ООО "Узэнергосозлаш" установлена солнечная фотоэлектрическая станция. Об этом на брифинге в АИМК сообщил руководитель информационной службы АО "Тепловые электрические станции" Мухаммадджон Бекмухаммедов. Запуск данной установки мощностью 30 кВт позволяет производить 90 000 кВт*ч экологически чистой электроэнергии в год.До конца года общая установленная мощность солнечных фотоэлектрических станций в системе будет доведена до 3300 кВт, в результате будет производиться в среднем 8 млн кВт дополнительной электроэнергии в год, а также будет достигнута экономия 1,2 млн кубометров природного газа.На сегодняшний день на предприятиях системы установлено 1 336 энергосберегающих установок. За 8 месяцев с начала года выработано электроэнергии, соответствующей 1,2 млн кВт*ч. и 62 Гкал тепловой энергии. Это позволило сэкономить 140 тыс. кубометров природного газа.Сейчас АО "Узбекэнерготамир" строит солнечные фотоэлектрические станции мощностью 1800-2000 кВт на объектах Ферганской и Сырдарьинской ТЭС.В 2023-2024 годах планируется установка солнечных фотоэлектростанций мощностью 30-40 МВт и выше на Сырдарьинской, Мубарекской, Торакурганской и Талимарджанскиой ТЭС.Реализация данных проектов создает возможность покрывать электроэнергию, потребляемую тепловыми электростанциями на собственные и хозяйственные нужды за счет альтернативных источников энергии. В результате в среднем будет достигнута экономия 200 млн кВт*ч электроэнергии или 21 млн руб. кубометров природного газа в год.Ранее сообщалось, что совместный Проектный офис, созданный при сотрудничестве между Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации разрабатывает возможности для привлечения российских инвестиций для модернизации энергогенерирующих мощностей в Узбекистане и реализации проектов в сфере альтернативной энергетики."Узбекистан потребляет электроэнергии и газа на $10 млрд в год. Если мы научимся экономить 10% от этой суммы, мы сможем потратить этот миллиард долларов на другие нужды", — подчеркнул президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в июне. В связи с этим в Узбекистане введут совершенно новую систему поддержки населения и предпринимателей, установивших оборудование, работающее на альтернативных источниках. В частности, жителям и предпринимателям будут выплачивать до 15 млн сумов в зависимости от мощности установленного солнечного и ветрового электрооборудования и до 2 млн сумов за водонагревательное оборудование. Либо они смогут получить возможность оплатить оборудование в рассрочку в течение трех лет без процентов.Кроме того, Узбекистан участвует в реализации самого масштабного энергетического проекта в Центральной Азии – строительстве АЭС в "Тузкан" в Джизакской области мощностью 2,4 гигаватта. К 2030 году электростанция сможет давать около 15% электроэнергии в стране.Читайте также:Узбекистан и Россия планируют совместную подготовку психологов для отделений онкологии

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