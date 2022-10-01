https://uz.sputniknews.ru/20221001/v-karakalpakstane-predprinimateli-poluchat-lgoty--28696999.html

В Каракалпакстане предприниматели получат льготы

В Каракалпакстане предприниматели получат льготы

Молодые предприниматели смогут получить льготные кредиты на покупку оборудования для производства и оказания услуг сроком на 7 лет.

2022-10-01T12:01+0500

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общество

льготы

кредит

предприниматели

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. С 1 октября предприниматели Каракалпакстана получают значительные льготы при экспорте и получении кредитов.Такую поддержку предусматривает указ президента "О дополнительных мерах по повышению благосостояния населения Республики Каракалпакстан путем ускоренного развития предпринимательства, инновационных технологий и инфраструктур".В частности, до 1 января 2028 года 70% транспортных расходов при экспорте продукции будет оплачивать Агентство продвижения экспорта. Это касается тех видов продукции, которые включены перечень Правительственной комиссии.Кроме того, Госфонд поддержки предпринимательской деятельности будет давать поручительство до 75% от общего объема кредита на сумму не более 2,5 миллиардов сумов.Для обеспечения занятости молодежи государство будет предоставлять молодым предпринимателям кредиты на покупку оборудования, необходимого для производства и оказания услуг, сроком на 7 лет.Правительство определило направления развития Республики Каракалпакстан:Читайте также: Субсидии, кредиты и реформы: что изменится для узбекистанцев с 1 октября

каракалпакстан

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