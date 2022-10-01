https://uz.sputniknews.ru/20221001/v-karakalpakstane-predprinimateli-poluchat-lgoty--28696999.html
В Каракалпакстане предприниматели получат льготы
В Каракалпакстане предприниматели получат льготы
Молодые предприниматели смогут получить льготные кредиты на покупку оборудования для производства и оказания услуг сроком на 7 лет.
2022-10-01T12:01+0500
2022-10-01T12:01+0500
2022-10-01T12:18+0500
общество
льготы
кредит
предприниматели
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. С 1 октября предприниматели Каракалпакстана получают значительные льготы при экспорте и получении кредитов.Такую поддержку предусматривает указ президента "О дополнительных мерах по повышению благосостояния населения Республики Каракалпакстан путем ускоренного развития предпринимательства, инновационных технологий и инфраструктур".В частности, до 1 января 2028 года 70% транспортных расходов при экспорте продукции будет оплачивать Агентство продвижения экспорта. Это касается тех видов продукции, которые включены перечень Правительственной комиссии.Кроме того, Госфонд поддержки предпринимательской деятельности будет давать поручительство до 75% от общего объема кредита на сумму не более 2,5 миллиардов сумов.Для обеспечения занятости молодежи государство будет предоставлять молодым предпринимателям кредиты на покупку оборудования, необходимого для производства и оказания услуг, сроком на 7 лет.Правительство определило направления развития Республики Каракалпакстан:Читайте также: Субсидии, кредиты и реформы: что изменится для узбекистанцев с 1 октября
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каракалпакстан предприниматели льготы кредиты экспорт транспортные расходы указ президента
каракалпакстан предприниматели льготы кредиты экспорт транспортные расходы указ президента
В Каракалпакстане предприниматели получат льготы
12:01 01.10.2022 (обновлено: 12:18 01.10.2022)
Молодые предприниматели смогут получить льготные кредиты на покупку оборудования для производства и оказания услуг сроком на 7 лет.
ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. С 1 октября предприниматели Каракалпакстана получают значительные льготы при экспорте и получении кредитов.
Такую поддержку предусматривает указ президента "О дополнительных мерах по повышению благосостояния населения Республики Каракалпакстан путем ускоренного развития предпринимательства, инновационных технологий и инфраструктур".
В частности, до 1 января 2028 года 70% транспортных расходов при экспорте продукции будет оплачивать Агентство продвижения экспорта. Это касается тех видов продукции, которые включены перечень Правительственной комиссии.
Кроме того, Госфонд поддержки предпринимательской деятельности будет давать поручительство до 75% от общего объема кредита на сумму не более 2,5 миллиардов сумов.
Для обеспечения занятости молодежи государство будет предоставлять молодым предпринимателям кредиты на покупку оборудования, необходимого для производства и оказания услуг, сроком на 7 лет.
Правительство определило направления развития Республики Каракалпакстан:
улучшение инвестиционной и деловой среды в регионе, обеспечение занятости молодежи;
увеличение производства сельскохозяйственной продукции и создание благоприятной среды для агробизнеса за счет эффективного использования земельных и водных ресурсов;
создание дополнительных возможностей в сфере образования и условий для поднятия на новый уровень развития человеческого капитала;
расширение охвата программ социальной защиты.