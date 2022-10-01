https://uz.sputniknews.ru/20221001/v-samarkand-vyexal-poezd-ekspress-linii-shos-28704310.html

В Самарканд выехал поезд "Экспресс-линии ШОС"

В Самарканд выехал поезд "Экспресс-линии ШОС"

Контейнерный состав впервые отправился в Узбекистан из Пилотной зоны "Китай-ШОС" в городе Циндао.

2022-10-01T20:49+0500

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экономика

шос

китай

поезд

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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Контейнерный поезд "Экспресс-линии ШОС" впервые выехал из Пилотной зоны "Китай-ШОС" в городе Циндао в Самарканд, сообщает ИА "Дунё".Грузовой состав включает в себя 100 стандартных контейнеров, нагруженных оборудованием, запасными частями и предметами первой необходимости. Как ожидается, поезд прибудет в Самарканд 8 октября.Это уже восемнадцатая международная линия Пилотной зоны "Китай-ШОС", направленная на дальнейшее расширения взаимосвязанности между Китаем и странами Центральной Азии и Европы, сообщают в агентстве.Специальная транспортная линия "Циндао-Самарканд", открытая по итогам Самаркандского саммита ШОС, еще больше расширит логистические связи Китая со странами Центральной Азии, создавая "стальной" железнодорожный мост на новом Шелковом пути.Пилотная зона "Китай-ШОС" сотрудничает с СЭЗ "Джизак" и промышленным парком "Пеншэн" в Сырдарьинской области. В зоне также расположен филиал Товарно-сырьевой биржи Узбекистана.Между тем, Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана. В частности, между двумя странами успешно запущен проект ускоренной доставки продовольственной продукции "Агроэкспресс". В июне 2021 года "РЖД Логистика" и узбекистанская компания Uzagrologistics Centers подписали соглашение о реализации сервиса "Агроэкспресс" по доставке грузов АПК с помощью ускоренных контейнерных поездов. Первые двусторонние перевозки товаров по принципу "зеленого коридора" через Казахстан были запущены в ноябре 2021 года. В настоящее время интерес к проекту уже выразили Беларусь, Кыргызстан и другие государства.Читайте также: Внешнеторговый оборот Узбекистана с начала года составил $32,1 млрд

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