https://uz.sputniknews.ru/20221001/v-syrdare-mojno-budet-pojenitsya-cherez-tsentry-gosuslug-28701621.html
В Сырдарье можно будет пожениться через центры госуслуг
В Сырдарье можно будет пожениться через центры госуслуг
Эксперимент по упрощенному оформлению брака или развода стартует в Сырдарьинской области с 1 ноября.
2022-10-01T16:45+0500
2022-10-01T16:45+0500
2022-10-01T17:15+0500
общество
брак
сырдарьинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1a/21096186_0:484:2781:2048_1920x0_80_0_0_f750b2decbef11fd84db6eb31e13d81e.jpg
ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Эксперимент по подаче заявлений на регистрацию и расторжение брака через центры государственных услуг стартует в районах и городах Сырдарьинской области с 1 ноября и продлится до 1 июля 2023 года. По его результатам опыт распространят на всю страну.Упрощение порядка и ускорение процедуры бракосочетания и развода предусматривает постановлениеправительства о совершенствовании порядка регистрации актов гражданского состояния.Временный административный регламент по регистрации браков и разводов в центрах госуслуг устанавливает порядок подачи заявления, а также запроса в органы внутренних дел и выдачи заключения ЗАГСа об отсутствии заключенного ранее брака в электронном виде.Кроме того, регламент отменяет:Также постановление предусматривает регистрацию рождения в органах ЗАГС через родильные дома. Медучреждение будет выдавать справку о регистрации рождения с изображением QR-кода, которая приравнивается к гербовому свидетельству о рождении.Читайте также: В Ташкенте могут ограничить скорость движения машин
сырдарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1a/21096186_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_58dd52ec0b57c08b7b1316f80afaeee8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сырдарьинская область заключение расторжение брака центры госуслуг
сырдарьинская область заключение расторжение брака центры госуслуг
В Сырдарье можно будет пожениться через центры госуслуг
16:45 01.10.2022 (обновлено: 17:15 01.10.2022)
Эксперимент по упрощенному оформлению брака или развода стартует в Сырдарьинской области с 1 ноября.
ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Эксперимент по подаче заявлений на регистрацию и расторжение брака через центры государственных услуг стартует в районах и городах Сырдарьинской области с 1 ноября и продлится до 1 июля 2023 года. По его результатам опыт распространят на всю страну.
Упрощение порядка и ускорение процедуры бракосочетания и развода предусматривает постановление
правительства о совершенствовании порядка регистрации актов гражданского состояния.
Временный административный регламент по регистрации браков и разводов в центрах госуслуг устанавливает порядок подачи заявления, а также запроса в органы внутренних дел и выдачи заключения ЗАГСа об отсутствии заключенного ранее брака в электронном виде.
Кроме того, регламент отменяет:
необходимость для молодоженов уведомлять сход граждан махалли, где они проживают.
требование проставлять штампы о регистрации (расторжении) брака в паспортах или других документах, подтверждающих личность супругов.
Также постановление предусматривает регистрацию рождения в органах ЗАГС через родильные дома. Медучреждение будет выдавать справку о регистрации рождения с изображением QR-кода, которая приравнивается к гербовому свидетельству о рождении.