https://uz.sputniknews.ru/20221001/v-syrdare-mojno-budet-pojenitsya-cherez-tsentry-gosuslug-28701621.html

В Сырдарье можно будет пожениться через центры госуслуг

В Сырдарье можно будет пожениться через центры госуслуг

Эксперимент по упрощенному оформлению брака или развода стартует в Сырдарьинской области с 1 ноября.

2022-10-01T16:45+0500

2022-10-01T16:45+0500

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общество

брак

сырдарьинская область

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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Эксперимент по подаче заявлений на регистрацию и расторжение брака через центры государственных услуг стартует в районах и городах Сырдарьинской области с 1 ноября и продлится до 1 июля 2023 года. По его результатам опыт распространят на всю страну.Упрощение порядка и ускорение процедуры бракосочетания и развода предусматривает постановлениеправительства о совершенствовании порядка регистрации актов гражданского состояния.Временный административный регламент по регистрации браков и разводов в центрах госуслуг устанавливает порядок подачи заявления, а также запроса в органы внутренних дел и выдачи заключения ЗАГСа об отсутствии заключенного ранее брака в электронном виде.Кроме того, регламент отменяет:Также постановление предусматривает регистрацию рождения в органах ЗАГС через родильные дома. Медучреждение будет выдавать справку о регистрации рождения с изображением QR-кода, которая приравнивается к гербовому свидетельству о рождении.Читайте также: В Ташкенте могут ограничить скорость движения машин

сырдарьинская область

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