https://uz.sputniknews.ru/20221001/v-tashkente-mogut-ogranichit-skorost-dvijeniya-mashin-28701334.html

В Ташкенте могут ограничить скорость движения машин

В Ташкенте могут ограничить скорость движения машин

Скорость автомобильного движения внутри малой кольцевой дороги могут ограничить до 60 километров в час.

2022-10-01T16:07+0500

2022-10-01T16:07+0500

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общество

ташкент

скорость

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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Скорость движения автомобилей в Ташкенте могут ограничть до 60 километров в час. Такое решение приняла комиссия Ташкентского городского кенгаша по вопросам промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает информационная служба горкенгаша.На заседании комиссии, в котором участвовали представители ГУВД Ташкента и профильных служб, депутаты приняли решение ограничить скорость движения до 60 километров в час на всех улицах, расположенных в пределах Малой кольцевой дороги.При этом, для снижения количества ДТП на ряде улиц скорость движения ограничат до 50 километров в час. К ним относятся участки улиц Алишера Навои, Махтумкули, Амира Темура, Малая кольцевая дорога, улицы Ислама Каримова, Тараса Шевченко, Бабура и Фурката и кольцевая развязка проспекта Амира Темура.Постоянный комитет одобрил включение данного вопроса в повестку дня очередной сессии Ташкентского городского кенгаша народных депутатов.Читайте также: ГЦТ объявил дату вступительных экзаменов в колледжи

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