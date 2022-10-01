https://uz.sputniknews.ru/20221001/v-tashkente-mogut-ogranichit-skorost-dvijeniya-mashin-28701334.html
В Ташкенте могут ограничить скорость движения машин
В Ташкенте могут ограничить скорость движения машин
Скорость автомобильного движения внутри малой кольцевой дороги могут ограничить до 60 километров в час.
2022-10-01T16:07+0500
2022-10-01T16:07+0500
2022-10-01T16:30+0500
общество
ташкент
скорость
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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Скорость движения автомобилей в Ташкенте могут ограничть до 60 километров в час. Такое решение приняла комиссия Ташкентского городского кенгаша по вопросам промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает информационная служба горкенгаша.На заседании комиссии, в котором участвовали представители ГУВД Ташкента и профильных служб, депутаты приняли решение ограничить скорость движения до 60 километров в час на всех улицах, расположенных в пределах Малой кольцевой дороги.При этом, для снижения количества ДТП на ряде улиц скорость движения ограничат до 50 километров в час. К ним относятся участки улиц Алишера Навои, Махтумкули, Амира Темура, Малая кольцевая дорога, улицы Ислама Каримова, Тараса Шевченко, Бабура и Фурката и кольцевая развязка проспекта Амира Темура.Постоянный комитет одобрил включение данного вопроса в повестку дня очередной сессии Ташкентского городского кенгаша народных депутатов.Читайте также: ГЦТ объявил дату вступительных экзаменов в колледжи
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ташкент кенгаш депутатов скорость движения автомобилей ограничат
ташкент кенгаш депутатов скорость движения автомобилей ограничат
В Ташкенте могут ограничить скорость движения машин
16:07 01.10.2022 (обновлено: 16:30 01.10.2022)
Скорость автомобильного движения внутри малой кольцевой дороги могут ограничить до 60 километров в час.
ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik.
Скорость движения автомобилей в Ташкенте могут ограничть до 60 километров в час. Такое решение приняла комиссия Ташкентского городского кенгаша по вопросам промышленности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает
информационная служба горкенгаша.
На заседании комиссии, в котором участвовали представители ГУВД Ташкента и профильных служб, депутаты приняли решение ограничить скорость движения до 60 километров в час на всех улицах, расположенных в пределах Малой кольцевой дороги.
При этом, для снижения количества ДТП на ряде улиц скорость движения ограничат до 50 километров в час. К ним относятся участки улиц Алишера Навои, Махтумкули, Амира Темура, Малая кольцевая дорога, улицы Ислама Каримова, Тараса Шевченко, Бабура и Фурката и кольцевая развязка проспекта Амира Темура.
Постоянный комитет одобрил включение данного вопроса в повестку дня очередной сессии Ташкентского городского кенгаша народных депутатов.