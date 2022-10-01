https://uz.sputniknews.ru/20221001/ziroat-mirziyoeva-poobschalas-so-shkolnikami-buxarskoy-oblasti-28702288.html

Зироат Мирзиёева пообщалась со школьниками Бухарской области

Зироат Мирзиёева пообщалась со школьниками Бухарской области

Глава фонда Zamin рассказала учащимся о рациональном использовании воды, важности санитарии и гигиены для здоровья.

2022-10-01T17:33+0500

2022-10-01T17:33+0500

2022-10-01T17:40+0500

общество

фонд zamin

бухарская область

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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Председатель попечительского совета Фонда Zamin Зироат Мирзиёева посетила школы в Рамитанском и Шафирканском районах Бухарской области, а также специализированную школу №123 в Бухаре, сообщает пресс-служба фонда.Здесь она ознакомилась с результатами проекта "Водоснабжение, санитария и гигиена в общеобразовательных школах Бухарской области", реализуемого фондом, и пообщалась со школьниками.Зироат Мирзиёева поговорила со школьниками о рациональном использовании воды и важности санитарии и гигиены для здоровья.В школе №123 в Бухаре она вместе с учащимися приняла участие в акции по посадке деревьев, в ходе которой школьников познакомили с системой "умный полив". Благодаря датчикам температуры и влажности, система сама вычисляет необходимый для полива воды.При поддержке фонда Zamin в 16 школах области установили системы водообеспечения, построены внутренние и внешние инженерные сети водопровода и канализации, туалеты и душевые.Доступ к чистой безопасной питьевой воде получили жители населенных пунктов, в которых расположены школы.Читайте также: В Узбекистане готовятся к отопительному сезону

бухарская область

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