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https://uz.sputniknews.ru/20221001/ziroat-mirziyoeva-poobschalas-so-shkolnikami-buxarskoy-oblasti-28702288.html
Зироат Мирзиёева пообщалась со школьниками Бухарской области
Зироат Мирзиёева пообщалась со школьниками Бухарской области
Глава фонда Zamin рассказала учащимся о рациональном использовании воды, важности санитарии и гигиены для здоровья.
2022-10-01T17:33+0500
2022-10-01T17:40+0500
общество
фонд zamin
бухарская область
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ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Председатель попечительского совета Фонда Zamin Зироат Мирзиёева посетила школы в Рамитанском и Шафирканском районах Бухарской области, а также специализированную школу №123 в Бухаре, сообщает пресс-служба фонда.Здесь она ознакомилась с результатами проекта "Водоснабжение, санитария и гигиена в общеобразовательных школах Бухарской области", реализуемого фондом, и пообщалась со школьниками.Зироат Мирзиёева поговорила со школьниками о рациональном использовании воды и важности санитарии и гигиены для здоровья.В школе №123 в Бухаре она вместе с учащимися приняла участие в акции по посадке деревьев, в ходе которой школьников познакомили с системой "умный полив". Благодаря датчикам температуры и влажности, система сама вычисляет необходимый для полива воды.При поддержке фонда Zamin в 16 школах области установили системы водообеспечения, построены внутренние и внешние инженерные сети водопровода и канализации, туалеты и душевые.Доступ к чистой безопасной питьевой воде получили жители населенных пунктов, в которых расположены школы.Читайте также: В Узбекистане готовятся к отопительному сезону
бухарская область
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зироат мирзиёева фонд zamin бухарская область водоснабжение гигиена санитария
зироат мирзиёева фонд zamin бухарская область водоснабжение гигиена санитария

Зироат Мирзиёева пообщалась со школьниками Бухарской области

17:33 01.10.2022 (обновлено: 17:40 01.10.2022)
© Zamin Foundation "Замин" халқаро жамоат фонди раиси Зироат Мирзиёева Бухородаги 123-сон ихтисослаштирилган мактаб-интернатга ташриф буюриди.
 Замин халқаро жамоат фонди раиси Зироат Мирзиёева Бухородаги 123-сон ихтисослаштирилган мактаб-интернатга ташриф буюриди. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2022
© Zamin Foundation
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Глава фонда Zamin рассказала учащимся о рациональном использовании воды, важности санитарии и гигиены для здоровья.
ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Председатель попечительского совета Фонда Zamin Зироат Мирзиёева посетила школы в Рамитанском и Шафирканском районах Бухарской области, а также специализированную школу №123 в Бухаре, сообщает пресс-служба фонда.
© Zamin Foundation "Замин" халқаро жамоат фонди раиси Зироат Мирзиёева Бухородаги 123-сон ихтисослаштирилган мактаб-интернатга ташриф буюриди.
 Замин халқаро жамоат фонди раиси Зироат Мирзиёева Бухородаги 123-сон ихтисослаштирилган мактаб-интернатга ташриф буюриди. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2022
"Замин" халқаро жамоат фонди раиси Зироат Мирзиёева Бухородаги 123-сон ихтисослаштирилган мактаб-интернатга ташриф буюриди.
© Zamin Foundation
Здесь она ознакомилась с результатами проекта "Водоснабжение, санитария и гигиена в общеобразовательных школах Бухарской области", реализуемого фондом, и пообщалась со школьниками.
Зироат Мирзиёева поговорила со школьниками о рациональном использовании воды и важности санитарии и гигиены для здоровья.
В школе №123 в Бухаре она вместе с учащимися приняла участие в акции по посадке деревьев, в ходе которой школьников познакомили с системой "умный полив". Благодаря датчикам температуры и влажности, система сама вычисляет необходимый для полива воды.
© Zamin Foundation "Замин" халқаро жамоат фонди раиси Зироат Мирзиёева Бухородаги 123-сон ихтисослаштирилган мактаб-интернатга ташриф буюриди.
 Замин халқаро жамоат фонди раиси Зироат Мирзиёева Бухородаги 123-сон ихтисослаштирилган мактаб-интернатга ташриф буюриди. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.10.2022
"Замин" халқаро жамоат фонди раиси Зироат Мирзиёева Бухородаги 123-сон ихтисослаштирилган мактаб-интернатга ташриф буюриди.
© Zamin Foundation
При поддержке фонда Zamin в 16 школах области установили системы водообеспечения, построены внутренние и внешние инженерные сети водопровода и канализации, туалеты и душевые.
Доступ к чистой безопасной питьевой воде получили жители населенных пунктов, в которых расположены школы.
Читайте также: В Узбекистане готовятся к отопительному сезону
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