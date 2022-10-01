Зироат Мирзиёева пообщалась со школьниками Бухарской области
17:33 01.10.2022 (обновлено: 17:40 01.10.2022)
© Zamin Foundation "Замин" халқаро жамоат фонди раиси Зироат Мирзиёева Бухородаги 123-сон ихтисослаштирилган мактаб-интернатга ташриф буюриди.
© Zamin Foundation
Глава фонда Zamin рассказала учащимся о рациональном использовании воды, важности санитарии и гигиены для здоровья.
ТАШКЕНТ, 1 окт – Sputnik. Председатель попечительского совета Фонда Zamin Зироат Мирзиёева посетила школы в Рамитанском и Шафирканском районах Бухарской области, а также специализированную школу №123 в Бухаре, сообщает пресс-служба фонда.
© Zamin Foundation "Замин" халқаро жамоат фонди раиси Зироат Мирзиёева Бухородаги 123-сон ихтисослаштирилган мактаб-интернатга ташриф буюриди.
"Замин" халқаро жамоат фонди раиси Зироат Мирзиёева Бухородаги 123-сон ихтисослаштирилган мактаб-интернатга ташриф буюриди.
© Zamin Foundation
Здесь она ознакомилась с результатами проекта "Водоснабжение, санитария и гигиена в общеобразовательных школах Бухарской области", реализуемого фондом, и пообщалась со школьниками.
Зироат Мирзиёева поговорила со школьниками о рациональном использовании воды и важности санитарии и гигиены для здоровья.
В школе №123 в Бухаре она вместе с учащимися приняла участие в акции по посадке деревьев, в ходе которой школьников познакомили с системой "умный полив". Благодаря датчикам температуры и влажности, система сама вычисляет необходимый для полива воды.
© Zamin Foundation "Замин" халқаро жамоат фонди раиси Зироат Мирзиёева Бухородаги 123-сон ихтисослаштирилган мактаб-интернатга ташриф буюриди.
"Замин" халқаро жамоат фонди раиси Зироат Мирзиёева Бухородаги 123-сон ихтисослаштирилган мактаб-интернатга ташриф буюриди.
© Zamin Foundation
При поддержке фонда Zamin в 16 школах области установили системы водообеспечения, построены внутренние и внешние инженерные сети водопровода и канализации, туалеты и душевые.
Доступ к чистой безопасной питьевой воде получили жители населенных пунктов, в которых расположены школы.
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