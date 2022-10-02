https://uz.sputniknews.ru/20221002/kakie-produkty-pomogayut-borotsya-so-stressom--ekspert--28727384.html

Какие продукты помогают бороться со стрессом – эксперт

Какие продукты помогают бороться со стрессом – эксперт

Врач рассказала, какие продукты стоит включить в рацион.

2022-10-02T21:00+0500

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Морепродукты и семена подсолнечника помогают снять стресс, считает диетолог и эндокринолог Ирина Линдунен.По словам эксперта, моллюски содержат в большом количестве таурин, витамин В12, цинк, медь, марганец, которые положительно влияют на настроение.Также в подсолнечных семечках содержится витамин E, который обладает антиоксидантным эффектом.Если вы страдаете от стресса, то стоит включить в рацион яйца, петрушку, чеснок, брокколи, сладкий батат и нут, отметила диетолог. Кроме того, эксперт порекомендовала пить ромашковый чай. Он способствует улучшению сна и сокращает симптомы тревоги.Читайте также:Почему заблокированные эмоции разрушают организмЧто происходит с организмом, если вы просыпаетесь по ночам

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