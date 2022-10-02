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https://uz.sputniknews.ru/20221002/kakie-produkty-pomogayut-borotsya-so-stressom--ekspert--28727384.html
Какие продукты помогают бороться со стрессом – эксперт
Какие продукты помогают бороться со стрессом – эксперт
Врач рассказала, какие продукты стоит включить в рацион.
2022-10-02T21:00+0500
2022-10-02T21:00+0500
это интересно
продукты
стресс
мнение эксперта
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Морепродукты и семена подсолнечника помогают снять стресс, считает диетолог и эндокринолог Ирина Линдунен.По словам эксперта, моллюски содержат в большом количестве таурин, витамин В12, цинк, медь, марганец, которые положительно влияют на настроение.Также в подсолнечных семечках содержится витамин E, который обладает антиоксидантным эффектом.Если вы страдаете от стресса, то стоит включить в рацион яйца, петрушку, чеснок, брокколи, сладкий батат и нут, отметила диетолог. Кроме того, эксперт порекомендовала пить ромашковый чай. Он способствует улучшению сна и сокращает симптомы тревоги.Читайте также:Почему заблокированные эмоции разрушают организмЧто происходит с организмом, если вы просыпаетесь по ночам
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какие продукты помогают бороться со стрессом мнение эксперта стресс как избавиться диета новости новость врач совет
какие продукты помогают бороться со стрессом мнение эксперта стресс как избавиться диета новости новость врач совет

Какие продукты помогают бороться со стрессом – эксперт

21:00 02.10.2022
© Sputnik / Александр Калинин / Перейти в фотобанкЧай, иллюстративное фото
Чай, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2022
© Sputnik / Александр Калинин
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Российский диетолог рассказала, какие продукты стоит включить в рацион во время стрессового периода.
Морепродукты и семена подсолнечника помогают снять стресс, считает диетолог и эндокринолог Ирина Линдунен.
По словам эксперта, моллюски содержат в большом количестве таурин, витамин В12, цинк, медь, марганец, которые положительно влияют на настроение.
Также в подсолнечных семечках содержится витамин E, который обладает антиоксидантным эффектом.
"А хронический стресс иногда бывает связан с дефицитом витамина Е", — объяснила врач.
Если вы страдаете от стресса, то стоит включить в рацион яйца, петрушку, чеснок, брокколи, сладкий батат и нут, отметила диетолог. Кроме того, эксперт порекомендовала пить ромашковый чай. Он способствует улучшению сна и сокращает симптомы тревоги.
"Если у вас есть нарушения сна, рекомендую отказаться от кофеиносодержащих напитков после 14.00, либо полностью перейти на употребление ромашкового чая", — добавила Линдунен.
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