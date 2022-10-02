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"Мы свидетельствуем о нашем единстве" — митрополит Викентий

"Мы свидетельствуем о нашем единстве" — митрополит Викентий

Митрополит Ташкентский и Узбекистанский на конференции о миротворческой роли религиозных организаций рассказал о работе по укреплению мира и единства в регионе.

2022-10-02T10:01+0500

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общество

общественная палата рф

митрополит ташкентский и узбекистанский

митрополит викентий

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ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий принял участие в Международной конференции "Миротворческая роль религиозных организаций в странах СНГ: опыт и перспективы".Встреча религиозных лидеров и государственных деятелей прошла 29 сентября в Общественной палате Российской Федерации.Участие в заседании также приняли члены Общественной палаты, представители государственных органов, лидеры и представители традиционных религий России и стран СНГ, заинтересованные общественные объединения, эксперты по вопросам межрелигиозных и межнациональных отношений. Перед собравшимися выступили представители среднеазиатских государств, а также соотечественники из стран Балтии.Как отметили организаторы круглого стола, с момента обретения независимости страны СНГ сталкивались с межэтническими конфликтами, и большую роль в их урегулировании играли религиозные организации, став проводниками гуманитарного взаимодействия властей и общества.Поэтому целью мероприятия стал обмен опытом участия религиозных организаций в урегулировании и профилактике гражданских конфликтов, миротворческой деятельности на международном уровне.Участники конференции обсудили совместную работу религиозных лидеров по урегулированию конфликтов, деятельность волонтеров религиозных организаций в зонах кризисов, профилактику псевдорелигиозного экстремизма, гражданских и военных конфликтов.Читайте также: Мосты дружбы: Ассамблея народов России посетит Узбекистан — подробности

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общественная палата рф круглый стол "миротворческая роль религиозных организаций в странах снг: опыт и перспективы" митрополит ташкентский и узбекистанский викентий