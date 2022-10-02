https://uz.sputniknews.ru/20221002/my-svidetelstvuem-o-nashem-edinstve--mitropolit-vikentiy-28707933.html
"Мы свидетельствуем о нашем единстве" — митрополит Викентий
"Мы свидетельствуем о нашем единстве" — митрополит Викентий
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский на конференции о миротворческой роли религиозных организаций рассказал о работе по укреплению мира и единства в регионе.
2022-10-02T10:01+0500
2022-10-02T10:01+0500
2022-10-02T10:01+0500
общество
общественная палата рф
митрополит ташкентский и узбекистанский
митрополит викентий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/14/26374789_0:211:916:726_1920x0_80_0_0_2ff4676203f01a88ad36ae47a8e9d70e.jpg
ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий принял участие в Международной конференции "Миротворческая роль религиозных организаций в странах СНГ: опыт и перспективы".Встреча религиозных лидеров и государственных деятелей прошла 29 сентября в Общественной палате Российской Федерации.Участие в заседании также приняли члены Общественной палаты, представители государственных органов, лидеры и представители традиционных религий России и стран СНГ, заинтересованные общественные объединения, эксперты по вопросам межрелигиозных и межнациональных отношений. Перед собравшимися выступили представители среднеазиатских государств, а также соотечественники из стран Балтии.Как отметили организаторы круглого стола, с момента обретения независимости страны СНГ сталкивались с межэтническими конфликтами, и большую роль в их урегулировании играли религиозные организации, став проводниками гуманитарного взаимодействия властей и общества.Поэтому целью мероприятия стал обмен опытом участия религиозных организаций в урегулировании и профилактике гражданских конфликтов, миротворческой деятельности на международном уровне.Участники конференции обсудили совместную работу религиозных лидеров по урегулированию конфликтов, деятельность волонтеров религиозных организаций в зонах кризисов, профилактику псевдорелигиозного экстремизма, гражданских и военных конфликтов.Читайте также: Мосты дружбы: Ассамблея народов России посетит Узбекистан — подробности
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/14/26374789_0:125:916:812_1920x0_80_0_0_4c4b184849e321e3c1aa03bc474e7443.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общественная палата рф круглый стол "миротворческая роль религиозных организаций в странах снг: опыт и перспективы" митрополит ташкентский и узбекистанский викентий
общественная палата рф круглый стол "миротворческая роль религиозных организаций в странах снг: опыт и перспективы" митрополит ташкентский и узбекистанский викентий
"Мы свидетельствуем о нашем единстве" — митрополит Викентий
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский на конференции о миротворческой роли религиозных организаций рассказал о работе по укреплению мира и единства в регионе.
ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий принял участие в Международной конференции "Миротворческая роль религиозных организаций в странах СНГ: опыт и перспективы".
Встреча религиозных лидеров и государственных деятелей прошла 29 сентября в Общественной палате Российской Федерации.
Участие в заседании также приняли члены Общественной палаты, представители государственных органов, лидеры и представители традиционных религий России и стран СНГ, заинтересованные общественные объединения, эксперты по вопросам межрелигиозных и межнациональных отношений. Перед собравшимися выступили представители среднеазиатских государств, а также соотечественники из стран Балтии.
"Между нами есть единство, это единство имеет очень большое значение, являясь примером для всех людей доброй воли, простых мирян и духовенства разных религиозных конфессий и, конечно, власть предержащим. Мы свидетельствуем о нашем единстве. Религиозные конфессии и власть предержащие в странах Центральной Азии ведут большую работу, чтобы сохранить в этом регионе мир, согласие, уважение между всеми людьми, которые его населяют", — рассказал в своей речи митрополит Викентий.
Как отметили организаторы круглого стола, с момента обретения независимости страны СНГ сталкивались с межэтническими конфликтами, и большую роль в их урегулировании играли религиозные организации, став проводниками гуманитарного взаимодействия властей и общества.
Поэтому целью мероприятия стал обмен опытом участия религиозных организаций в урегулировании и профилактике гражданских конфликтов, миротворческой деятельности на международном уровне.
Участники конференции обсудили совместную работу религиозных лидеров по урегулированию конфликтов, деятельность волонтеров религиозных организаций в зонах кризисов, профилактику псевдорелигиозного экстремизма, гражданских и военных конфликтов.