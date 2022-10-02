https://uz.sputniknews.ru/20221002/uzbekistan-vedet-absolyutno-pravilnuyu-politiku-zakupaya-zoloto--analitik-28707636.html
Узбекистан ведет абсолютно правильную политику, закупая золото – аналитик
Узбекистан ведет абсолютно правильную политику, закупая золото – аналитик
Центробанк республики в августе занял второе место в мире по закупке золота. Корреспондент Sputnik попросила финансового аналитика Дмитрия Голубовского прокомментировать тактику республики.
2022-10-02T08:41+0500
2022-10-02T08:41+0500
2022-10-02T09:07+0500
экономика
цб
золото
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ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. В августе Центробанк Узбекистана занял второе место в мире по закупке золота. Это следует из отчета World Gold Council. Корреспондент Sputnik попросила финансового аналитика "Золотого монетного дома" Дмитрия Голубовского прокомментировать эту информацию.По мнению аналитика, Узбекистан ведет абсолютно правильную политику, покупая золото. Вся глобальная экономика скатывается в рецессию: в Европе глубокий кризис, в Великобритании обвал долгового рынка.Все это может нарушить возможности расчетов в привычной валюте. Например, так было в момент банкротства Lehman Brothers в 2008 году. Возникает резонный вопрос: "В чем хранить свои деньги?".Именно поэтому ЦБ Узбекистана создает подушку безопасности и закупает драгоценный металл, считает экономист. Тем более что международная цена на золото сейчас очень хорошая: $1660 за тройскую унцию (общепринятая мера веса для торговли золотом. — Прим. ред. ).По мнению Голубовского, сейчас узбекистанцам можно хранить часть резервов в местной валюте на краткосрочном вкладе под хорошие проценты. Остальную часть накоплений выгодно держать в золоте. В данном случае выгодно покупать именно наличное золото: монеты или слитки, поясняет он."В периоды кризиса золото в руках может стоить существенно дороже, чем безналичное, "бумажное" золото в депозитариях или на металлических счетах банков", — пояснил он.Однако наличное золото, как правило, стоит дороже, чем безналичное. Наценка в Узбекистане может составлять 5-7%.Читайте также: ЦЭИР опубликовал рейтинг наиболее активных банков Узбекистана
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центробанк узбекистана закупка золота комментарии финансовый аналитик дмитрий голубовский
центробанк узбекистана закупка золота комментарии финансовый аналитик дмитрий голубовский
Узбекистан ведет абсолютно правильную политику, закупая золото – аналитик
08:41 02.10.2022 (обновлено: 09:07 02.10.2022)
Центробанк республики в августе занял второе место в мире по закупке золота. Корреспондент Sputnik попросила финансового аналитика Дмитрия Голубовского прокомментировать тактику республики.
ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik.
В августе Центробанк Узбекистана занял второе место в мире по закупке золота. Это следует
из отчета World Gold Council. Корреспондент Sputnik попросила финансового аналитика "Золотого монетного дома" Дмитрия Голубовского прокомментировать эту информацию.
По мнению аналитика, Узбекистан ведет абсолютно правильную политику, покупая золото. Вся глобальная экономика скатывается в рецессию: в Европе глубокий кризис, в Великобритании обвал долгового рынка.
"Евро, фунт, йена умирают. Доллар может сильно пострадать от долгового грядущего кризиса. Юань может также пострадать от рецессии в Китае", — уверен он.
Все это может нарушить возможности расчетов в привычной валюте. Например, так было в момент банкротства Lehman Brothers в 2008 году. Возникает резонный вопрос: "В чем хранить свои деньги?".
"Золото — это то, что стоит покупать. С точки зрения геополитической неопределенности в мире, золото как валюта не пострадает ни от чего", — говорит Голубовский.
Именно поэтому ЦБ Узбекистана создает подушку безопасности и закупает драгоценный металл, считает экономист. Тем более что международная цена на золото сейчас очень хорошая: $1660 за тройскую унцию (общепринятая мера веса для торговли золотом. — Прим. ред. ).
"Для граждан Узбекистана закупка страной золота имеет свои плюсы. Золотой запас – это фактор устойчивости местного валютного курса. Это хорошо для ценовой стабильности", — подчеркнул экономист.
По мнению Голубовского, сейчас узбекистанцам можно хранить часть резервов в местной валюте на краткосрочном вкладе под хорошие проценты. Остальную часть накоплений выгодно держать в золоте. В данном случае выгодно покупать именно наличное золото: монеты или слитки, поясняет он.
"В периоды кризиса золото в руках может стоить существенно дороже, чем безналичное, "бумажное" золото в депозитариях или на металлических счетах банков", — пояснил он.
Однако наличное золото, как правило, стоит дороже, чем безналичное. Наценка в Узбекистане может составлять 5-7%.