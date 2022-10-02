https://uz.sputniknews.ru/20221002/v-tashkente-novorojdennyx-budut-registrirovat-po-qr-kodu-28707796.html

В Ташкенте новорожденных будут регистрировать по QR-коду

В Ташкенте новорожденных будут регистрировать по QR-коду

Цель нововведения – устранить излишнюю бюрократию и коррупцию при регистрации рождений.

2022-10-02T09:22+0500

2022-10-02T09:22+0500

2022-10-02T09:22+0500

общество

новорожденный

загс

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ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. В Ташкенте с нового года зарегистрировать рождение ребенка можно будет через родильные дома. Такое нововведение предусматривает постановление Кабинета министров о совершенствовании порядка регистрации актов гражданского состояния.Родильные дома будут выдавать справку о регистрации рождения с QR-кодом, которая приравнивается к гербовому свидетельству о рождении. Авторы закона считают, что новый порядок поможет своевременно регистрировать новорожденных в органах ЗАГС и устранит излишнюю бюрократию и коррупцию.Новый порядок начнет действовать в Ташкенте с 1 января 2023 года. Если опыт будет успешным, с 1 июня его внедрят во всех регионах страны.Наряду с этим начинается эксперимент по подаче заявлений на регистрацию и расторжение брака через центры госуслуг.Читайте также: В Сырдарье можно будет пожениться через центры госуслуг

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узбекистан регистрация рождения свидетельство о рождении справка из роддома qr-код загс