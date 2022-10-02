https://uz.sputniknews.ru/20221002/v-tashkente-novorojdennyx-budut-registrirovat-po-qr-kodu-28707796.html
В Ташкенте новорожденных будут регистрировать по QR-коду
В Ташкенте новорожденных будут регистрировать по QR-коду
Цель нововведения – устранить излишнюю бюрократию и коррупцию при регистрации рождений.
2022-10-02T09:22+0500
2022-10-02T09:22+0500
2022-10-02T09:22+0500
общество
новорожденный
загс
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ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. В Ташкенте с нового года зарегистрировать рождение ребенка можно будет через родильные дома. Такое нововведение предусматривает постановление Кабинета министров о совершенствовании порядка регистрации актов гражданского состояния.Родильные дома будут выдавать справку о регистрации рождения с QR-кодом, которая приравнивается к гербовому свидетельству о рождении. Авторы закона считают, что новый порядок поможет своевременно регистрировать новорожденных в органах ЗАГС и устранит излишнюю бюрократию и коррупцию.Новый порядок начнет действовать в Ташкенте с 1 января 2023 года. Если опыт будет успешным, с 1 июня его внедрят во всех регионах страны.Наряду с этим начинается эксперимент по подаче заявлений на регистрацию и расторжение брака через центры госуслуг.Читайте также: В Сырдарье можно будет пожениться через центры госуслуг
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узбекистан регистрация рождения свидетельство о рождении справка из роддома qr-код загс
узбекистан регистрация рождения свидетельство о рождении справка из роддома qr-код загс
В Ташкенте новорожденных будут регистрировать по QR-коду
Цель нововведения – устранить излишнюю бюрократию и коррупцию при регистрации рождений.
ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik.
В Ташкенте с нового года зарегистрировать рождение ребенка можно будет через родильные дома. Такое нововведение предусматривает постановление
Кабинета министров о совершенствовании порядка регистрации актов гражданского состояния.
Родильные дома будут выдавать справку о регистрации рождения с QR-кодом, которая приравнивается к гербовому свидетельству о рождении. Авторы закона считают, что новый порядок поможет своевременно регистрировать новорожденных в органах ЗАГС и устранит излишнюю бюрократию и коррупцию.
Новый порядок начнет действовать в Ташкенте с 1 января 2023 года. Если опыт будет успешным, с 1 июня его внедрят во всех регионах страны.
Наряду с этим начинается эксперимент по подаче заявлений на регистрацию и расторжение брака через центры госуслуг.