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https://uz.sputniknews.ru/20221003/gosduma-ratifitsirovala-dogovory-o-prinyatii-novyx-territoriy-v-sostav-rossii-28746705.html
Госдума ратифицировала договоры о принятии новых территорий в состав России
Госдума ратифицировала договоры о принятии новых территорий в состав России
Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября.
2022-10-03T17:15+0500
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области в состав России, передает РИА Новости.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону.Согласно документам:Договоры вступают в силу в день ратификации.Читайте также:Россия не стремится собрать СССР, но своих не предаст: о чем говорил Владимир Путин
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госдума ратифицировала договоры о принятии новых территорий в состав россии путин госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии донецкой и луганской народных республик херсонской и запорожской области в состав рф новости заявления когда станут официально российскими дата вхождение украина
госдума ратифицировала договоры о принятии новых территорий в состав россии путин госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии донецкой и луганской народных республик херсонской и запорожской области в состав рф новости заявления когда станут официально российскими дата вхождение украина

Госдума ратифицировала договоры о принятии новых территорий в состав России

17:15 03.10.2022
© Sputnik / РИА НовостиБаннер референдума о вступлении в Россию возле ДК Железнодорожников в Мелитополе
Баннер референдума о вступлении в Россию возле ДК Железнодорожников в Мелитополе - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области в состав России, передает РИА Новости.
Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону.
Согласно документам:
границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России;—
до 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы;—
в те же сроки должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти;—
российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России;—
нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России;—
официальные документы ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов;—
правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав республик, правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио губернаторов в соответствии с российским законодательством.
Договоры вступают в силу в день ратификации.
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