https://uz.sputniknews.ru/20221003/gosduma-ratifitsirovala-dogovory-o-prinyatii-novyx-territoriy-v-sostav-rossii-28746705.html

Госдума ратифицировала договоры о принятии новых территорий в состав России

Госдума ратифицировала договоры о принятии новых территорий в состав России

Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября.

2022-10-03T17:15+0500

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россия

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Госдума единогласно ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области в состав России, передает РИА Новости.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону.Согласно документам:Договоры вступают в силу в день ратификации.Читайте также:Россия не стремится собрать СССР, но своих не предаст: о чем говорил Владимир Путин

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