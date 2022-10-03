Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20221003/posolstvo-rossii-oproverglo-sluxi-ob-obyazatelnom-prizyve-inostrantsev-na-voennuyu-slujbu-28738772.html
Посольство России опровергло слухи об обязательном призыве иностранцев на военную службу
Посольство России опровергло слухи об обязательном призыве иностранцев на военную службу
Российская дипмиссия в Узбекистане призвала граждан республики, находящихся в России, не поддаваться провокациям.
2022-10-03T13:27+0500
2022-10-03T13:27+0500
миграция
россия
посольство россии в узбекистане
иностранцы
призыв в армию
узбекистан
провокации
граждане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/03/28738832_0:24:792:470_1920x0_80_0_0_6b231b7b7647c016c02ade3f1a28350f.png
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Посольство России в Узбекистане опровергло распространящиеся в сети Интернет слухи об обязательном призыве на военную службу в Российской Федерации иностранных граждан, включая трудовых мигрантов из стран Центральной Азии. В пресс-службе посольства заявили, что данная информация не соответствует действительности.Известно, что ссылаясь на фальшивый приказ МВД России, злоумышленники тиражируют фейковые новости о том, что частичной мобилизации подлежат временно пребывающие в России граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. В случае отказа заключить контракт им, якобы, грозит аннулирование разрешения на работу и депортация.Российская дипмиссия призвала граждан Узбекистана, находящихся в России, не поддаваться различным провокациям и ориентироваться только на официальную информацию.Читайте также:
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/03/28738832_68:0:725:493_1920x0_80_0_0_44338d121fab57c15db853e5b88df46b.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
посольство россии в узбекистане ташкенте опровергло слухи об обязательном призыве иностранцев на военную службу российская дипмиссия в узбекистане призвала граждан республики находящихся в россии, не поддаваться провокациям
посольство россии в узбекистане ташкенте опровергло слухи об обязательном призыве иностранцев на военную службу российская дипмиссия в узбекистане призвала граждан республики находящихся в россии, не поддаваться провокациям

Посольство России опровергло слухи об обязательном призыве иностранцев на военную службу

13:27 03.10.2022
© Посольство Российской Федерации в Республике УзбекистанПосольство Российской Федерации в республике Узбекистан
Посольство Российской Федерации в республике Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2022
© Посольство Российской Федерации в Республике Узбекистан
Подписаться на
НовостиTelegram
Российская дипмиссия в Узбекистане призвала граждан республики, находящихся в России, не поддаваться провокациям.
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Посольство России в Узбекистане опровергло распространящиеся в сети Интернет слухи об обязательном призыве на военную службу в Российской Федерации иностранных граждан, включая трудовых мигрантов из стран Центральной Азии. В пресс-службе посольства заявили, что данная информация не соответствует действительности.
Известно, что ссылаясь на фальшивый приказ МВД России, злоумышленники тиражируют фейковые новости о том, что частичной мобилизации подлежат временно пребывающие в России граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. В случае отказа заключить контракт им, якобы, грозит аннулирование разрешения на работу и депортация.
Российская дипмиссия призвала граждан Узбекистана, находящихся в России, не поддаваться различным провокациям и ориентироваться только на официальную информацию.
Читайте также:
Учитель рассказала, как ВСУ расстреливали школу — видео
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0