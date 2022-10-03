https://uz.sputniknews.ru/20221003/posolstvo-rossii-oproverglo-sluxi-ob-obyazatelnom-prizyve-inostrantsev-na-voennuyu-slujbu-28738772.html
Посольство России опровергло слухи об обязательном призыве иностранцев на военную службу
Посольство России опровергло слухи об обязательном призыве иностранцев на военную службу
Российская дипмиссия в Узбекистане призвала граждан республики, находящихся в России, не поддаваться провокациям.
2022-10-03T13:27+0500
2022-10-03T13:27+0500
2022-10-03T13:27+0500
миграция
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посольство россии в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Посольство России в Узбекистане опровергло распространящиеся в сети Интернет слухи об обязательном призыве на военную службу в Российской Федерации иностранных граждан, включая трудовых мигрантов из стран Центральной Азии. В пресс-службе посольства заявили, что данная информация не соответствует действительности.Известно, что ссылаясь на фальшивый приказ МВД России, злоумышленники тиражируют фейковые новости о том, что частичной мобилизации подлежат временно пребывающие в России граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. В случае отказа заключить контракт им, якобы, грозит аннулирование разрешения на работу и депортация.Российская дипмиссия призвала граждан Узбекистана, находящихся в России, не поддаваться различным провокациям и ориентироваться только на официальную информацию.Читайте также:
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посольство россии в узбекистане ташкенте опровергло слухи об обязательном призыве иностранцев на военную службу российская дипмиссия в узбекистане призвала граждан республики находящихся в россии, не поддаваться провокациям
посольство россии в узбекистане ташкенте опровергло слухи об обязательном призыве иностранцев на военную службу российская дипмиссия в узбекистане призвала граждан республики находящихся в россии, не поддаваться провокациям
Посольство России опровергло слухи об обязательном призыве иностранцев на военную службу
Российская дипмиссия в Узбекистане призвала граждан республики, находящихся в России, не поддаваться провокациям.
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik.
Посольство России в Узбекистане опровергло распространящиеся в сети Интернет слухи об обязательном призыве на военную службу в Российской Федерации иностранных граждан, включая трудовых мигрантов из стран Центральной Азии. В пресс-службе посольства заявили
, что данная информация не соответствует действительности.
Известно, что ссылаясь на фальшивый приказ МВД России, злоумышленники тиражируют фейковые новости о том, что частичной мобилизации подлежат временно пребывающие в России граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. В случае отказа заключить контракт им, якобы, грозит аннулирование разрешения на работу и депортация.
Российская дипмиссия призвала граждан Узбекистана, находящихся в России, не поддаваться различным провокациям и ориентироваться только на официальную информацию.