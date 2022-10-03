https://uz.sputniknews.ru/20221003/rossiya-obespechila-80-denejnyx-perevodov-v-uzbekistan---tsentrobank-ruz-28743981.html

Россия обеспечила 80% денежных переводов в Узбекистан - Центробанк РУз

Россия обеспечила 80% денежных переводов в Узбекистан - Центробанк РУз

Переводы физлиц из РФ в Узбекистан в первом полугодии выросли в 2,4 раза, до $5,3 млрд.

2022-10-03T18:16+0500

2022-10-03T18:16+0500

2022-10-03T18:16+0500

экономика

денежные переводы

узбекистан

россия

центральный банк республики узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. За первое полугодие этого года из России в Узбекистан перевели $5,309 млрд. Это 80% от общего объема зарубежных денежных переводов в республику.Это следует из отчета, опубликованного в понедельник Центральным банком Узбекистана.Общий объем иностранных переводов в Узбекистан в первом полугодии составил $6,535 млрд, более $5,3 из которых обеспечила Россия.Такое увеличение отразилось на общем росте экономических показателей в республике. В частности, в сентябре Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста ВВП Узбекистана по итогам текущего года до 5,5% с 4%. По оценке банка, рост экономики страны, в частности, связан с резким увеличением денежных переводов из России.Как видно из документа, в первом полугодии прошлого года объем переводов из России равнялся $2,245 млрд, то есть за год эта цифра выросла в 2,4 раза.В свою очередь, из Узбекистана в Россию перевели $210 млн, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом РФ по-прежнему занимает первое место в трансфертных переводах физических лиц в Узбекистане.В Узбекистане денежные переводы из РФ остаются важным источником дохода для семей мигрантов. По официальным данным узбекской стороны, в настоящее время за рубежом работают более 2 млн узбекистанцев, в том числе более 60% находятся на заработках в России.Читайте также:Узбекистанские экспортеры получат дополнительную поддержку: указ президента

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