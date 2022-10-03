https://uz.sputniknews.ru/20221003/uzbekistanskie-eksportery-poluchat-dopolnitelnuyu-podderjku-ukaz-prezidenta-28735522.html

Узбекистанские экспортеры получат дополнительную поддержку: указ президента

Узбекистанские экспортеры получат дополнительную поддержку: указ президента

По новой системе отобранные через открытый конкурс успешные предприятия получат дополнительные льготы, чтобы стать ведущими экспортерами.

2022-10-03T12:07+0500

2022-10-03T12:07+0500

2022-10-03T12:07+0500

экономика

экспорт

президент

шавкат мирзиёев

указ

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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. По итогам открытого диалога президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями, глава государства подписал указ"О мерах по дальнейшему расширению экспортного потенциала субъектов предпринимательства".Какие льготы получат экспортерыСогласно документу, с 1 ноября:· экспортеры, вне зависимости от доли экспорта в своей продукции, смогут получить льготы по уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и налогу с оборота;· производители смогут экспортировать семена дыни, клещевины, горчицы и сафлора;· если сумма валюты, не поступившая в рамках одного экспортного контракта, не превышает 5% стоимости всей продукции, отгруженной на экспорт, она не рассматривается в качестве просроченной дебиторской задолженности и предприниматель штраф не уплачивает.Программа "Новый Узбекистан — страна конкурентоспособной продукции"В республике начинает действовать новая программа поддержки экспортеров. Согласно ей, предприятия, отобранные через открытый конкурс, получат дополнительную поддержку. Цель –превратить такие предприятия в ведущих экспортеров.Критерии отбора предприятий-экспортеров:Перечень экспортеров автоматически формируется на рейтинговой основе на Едином портале поддержки экспортеров (www.exportportali.uz) и обновляется каждые полгода.Власти будут реализовывать новую программу поэтапно. Дополнительную поддержку на первом этапе получат 50 предприятий-экспортеров, с 1 января 2023 года — 100, с 1 июля 2023 года — 200.В частности, им в ускоренном порядке полностью вернут переплату налога после перерасчета НДС по нулевой ставке, при осуществлении экспортных и приравненных к ним операций.Кроме того, при получении кредита для пополнения оборотных средств такие предприятия в качестве залогового обеспечения смогут предоставить экспортные договоры.Финансовая помощьПредприятия смогут также получить финансовую помощь из средств Фонда по поддержке экспорта в зависимости от объема экспорта, осуществленного в течение последнего года:Кроме того, к участию в программе также привлекут зарубежных консультантов по бизнес-процессам, повышению объема экспорта и проведению маркетинговых исследований.Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию с официальным визитом

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