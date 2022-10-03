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Узбекистанские экспортеры получат дополнительную поддержку: указ президента
Узбекистанские экспортеры получат дополнительную поддержку: указ президента
По новой системе отобранные через открытый конкурс успешные предприятия получат дополнительные льготы, чтобы стать ведущими экспортерами.
2022-10-03T12:07+0500
2022-10-03T12:07+0500
экономика
экспорт
президент
шавкат мирзиёев
указ
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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. По итогам открытого диалога президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями, глава государства подписал указ"О мерах по дальнейшему расширению экспортного потенциала субъектов предпринимательства".Какие льготы получат экспортерыСогласно документу, с 1 ноября:· экспортеры, вне зависимости от доли экспорта в своей продукции, смогут получить льготы по уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и налогу с оборота;· производители смогут экспортировать семена дыни, клещевины, горчицы и сафлора;· если сумма валюты, не поступившая в рамках одного экспортного контракта, не превышает 5% стоимости всей продукции, отгруженной на экспорт, она не рассматривается в качестве просроченной дебиторской задолженности и предприниматель штраф не уплачивает.Программа "Новый Узбекистан — страна конкурентоспособной продукции"В республике начинает действовать новая программа поддержки экспортеров. Согласно ей, предприятия, отобранные через открытый конкурс, получат дополнительную поддержку. Цель –превратить такие предприятия в ведущих экспортеров.Критерии отбора предприятий-экспортеров:Перечень экспортеров автоматически формируется на рейтинговой основе на Едином портале поддержки экспортеров (www.exportportali.uz) и обновляется каждые полгода.Власти будут реализовывать новую программу поэтапно. Дополнительную поддержку на первом этапе получат 50 предприятий-экспортеров, с 1 января 2023 года — 100, с 1 июля 2023 года — 200.В частности, им в ускоренном порядке полностью вернут переплату налога после перерасчета НДС по нулевой ставке, при осуществлении экспортных и приравненных к ним операций.Кроме того, при получении кредита для пополнения оборотных средств такие предприятия в качестве залогового обеспечения смогут предоставить экспортные договоры.Финансовая помощьПредприятия смогут также получить финансовую помощь из средств Фонда по поддержке экспорта в зависимости от объема экспорта, осуществленного в течение последнего года:Кроме того, к участию в программе также привлекут зарубежных консультантов по бизнес-процессам, повышению объема экспорта и проведению маркетинговых исследований.Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию с официальным визитом
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узбекистан указ президента открытый диалог с предпринимателями поддержка экспортеров узбекистан страна конкурентоспособной продукции
узбекистан указ президента открытый диалог с предпринимателями поддержка экспортеров узбекистан страна конкурентоспособной продукции

Узбекистанские экспортеры получат дополнительную поддержку: указ президента

12:07 03.10.2022
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По новой системе отобранные через открытый конкурс успешные предприятия получат дополнительные льготы, чтобы стать ведущими экспортерами.
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. По итогам открытого диалога президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями, глава государства подписал указ"О мерах по дальнейшему расширению экспортного потенциала субъектов предпринимательства".

Какие льготы получат экспортеры

Согласно документу, с 1 ноября:
· экспортеры, вне зависимости от доли экспорта в своей продукции, смогут получить льготы по уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и налогу с оборота;
· производители смогут экспортировать семена дыни, клещевины, горчицы и сафлора;
· если сумма валюты, не поступившая в рамках одного экспортного контракта, не превышает 5% стоимости всей продукции, отгруженной на экспорт, она не рассматривается в качестве просроченной дебиторской задолженности и предприниматель штраф не уплачивает.

Программа "Новый Узбекистан — страна конкурентоспособной продукции"

В республике начинает действовать новая программа поддержки экспортеров. Согласно ей, предприятия, отобранные через открытый конкурс, получат дополнительную поддержку. Цель –превратить такие предприятия в ведущих экспортеров.
Критерии отбора предприятий-экспортеров:
экспортер должен быть юридическим лицом, действующим не менее двух лет;
сумма готовой продукции, экспортируемой в течение последних 12 месяцев, должна превышать $1 млн;
доля поступлений от экспорта в общей выручке должна превышать 30%;
предприятие должно направлять на экспорт более 2 видов готовой продукции;
география экспорта в течение последних 12 месяцев, без учета соседних государств, должна включать более 2 стран;
в объеме экспорта, осуществленного в течение последних 12 месяцев, доля просроченной дебиторской задолженности должна составлять менее 5%.
Перечень экспортеров автоматически формируется на рейтинговой основе на Едином портале поддержки экспортеров (www.exportportali.uz) и обновляется каждые полгода.
Власти будут реализовывать новую программу поэтапно. Дополнительную поддержку на первом этапе получат 50 предприятий-экспортеров, с 1 января 2023 года — 100, с 1 июля 2023 года — 200.
В частности, им в ускоренном порядке полностью вернут переплату налога после перерасчета НДС по нулевой ставке, при осуществлении экспортных и приравненных к ним операций.
Кроме того, при получении кредита для пополнения оборотных средств такие предприятия в качестве залогового обеспечения смогут предоставить экспортные договоры.

Финансовая помощь

Предприятия смогут также получить финансовую помощь из средств Фонда по поддержке экспорта в зависимости от объема экспорта, осуществленного в течение последнего года:
до $1 млн — при объёме экспорта от $1 млн до $5 млн;
до $2 млн — при объёме экспорта от $5 млн до $10 млн;
до $3 млн — при объёме экспорта от $10 млн до $15 млн;
до $4 млн — при объёме экспорта от $15 млн до $20 млн;
до $5 млн — при объёме экспорта более $20 млн;
для внедрения одного международного стандарта и получения сертификата можно получить финансовую помощь в размере не более $30 тыс.;
Кроме того, к участию в программе также привлекут зарубежных консультантов по бизнес-процессам, повышению объема экспорта и проведению маркетинговых исследований.
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