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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20221003/rossiya-opublikovala-teksty-dogovorov-o-prisoedinenii--podrobnosti-28740319.html
Россия опубликовала тексты договоров о присоединении – подробности
Россия опубликовала тексты договоров о присоединении – подробности
Что предусматривают договоры, подписанные президентом России Владимиром Путиным с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – читайте в кратком обзоре.
2022-10-03T15:07+0500
2022-10-03T15:48+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. На официальном интернет-портале правовой информации появились тексты договоров между Российской Федерацией и новыми территориями страны.Краткий обзор договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями публикует RT.В частности, пределы территорий Донецкой и Луганской народных республик определяются их границами на день принятия в состав Российский Федерации. Границы этих территорий, сопряженные с иностранными государствами, теперь являются государственной границей России.Вопросы военной службы в новых регионах власти урегулируют в ходе переговорного периода до 1 января 2026 года.Херсонской и Запорожской областями будут руководить врио губернаторов в соответствии с российскими законами. А в ЛНР и ДНР органы власти продолжат исполнять свои полномочия до формирования новых правительств.Договоры временно применяются с даты подписания и вступят в силу с даты ратификации.Читайте также: Россия не стремится собрать СССР, но своих не предаст: о чем говорил Владимир Путин
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договор днр лнр запорожская херсонская область присоединение государственная граница военная служба правительство
договор днр лнр запорожская херсонская область присоединение государственная граница военная служба правительство

Россия опубликовала тексты договоров о присоединении – подробности

15:07 03.10.2022 (обновлено: 15:48 03.10.2022)
© POOL / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2022
© POOL
/
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Что предусматривают договоры, подписанные президентом России Владимиром Путиным с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – читайте в кратком обзоре.
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. На официальном интернет-портале правовой информации появились тексты договоров между Российской Федерацией и новыми территориями страны.
Краткий обзор договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями публикует RT.
В частности, пределы территорий Донецкой и Луганской народных республик определяются их границами на день принятия в состав Российский Федерации. Границы этих территорий, сопряженные с иностранными государствами, теперь являются государственной границей России.
Вопросы военной службы в новых регионах власти урегулируют в ходе переговорного периода до 1 января 2026 года.
Херсонской и Запорожской областями будут руководить врио губернаторов в соответствии с российскими законами. А в ЛНР и ДНР органы власти продолжат исполнять свои полномочия до формирования новых правительств.
Договоры временно применяются с даты подписания и вступят в силу с даты ратификации.
Читайте также: Россия не стремится собрать СССР, но своих не предаст: о чем говорил Владимир Путин
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