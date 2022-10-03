https://uz.sputniknews.ru/20221003/rossiya-opublikovala-teksty-dogovorov-o-prisoedinenii--podrobnosti-28740319.html

Россия опубликовала тексты договоров о присоединении – подробности

Россия опубликовала тексты договоров о присоединении – подробности

Что предусматривают договоры, подписанные президентом России Владимиром Путиным с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей – читайте в кратком обзоре.

2022-10-03T15:07+0500

2022-10-03T15:07+0500

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специальная военная операция россии в донбассе

днр

лнр

договор

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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. На официальном интернет-портале правовой информации появились тексты договоров между Российской Федерацией и новыми территориями страны.Краткий обзор договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями публикует RT.В частности, пределы территорий Донецкой и Луганской народных республик определяются их границами на день принятия в состав Российский Федерации. Границы этих территорий, сопряженные с иностранными государствами, теперь являются государственной границей России.Вопросы военной службы в новых регионах власти урегулируют в ходе переговорного периода до 1 января 2026 года.Херсонской и Запорожской областями будут руководить врио губернаторов в соответствии с российскими законами. А в ЛНР и ДНР органы власти продолжат исполнять свои полномочия до формирования новых правительств.Договоры временно применяются с даты подписания и вступят в силу с даты ратификации.Читайте также: Россия не стремится собрать СССР, но своих не предаст: о чем говорил Владимир Путин

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