https://uz.sputniknews.ru/20221003/shavkat-mirziyoev-pribyl--s-ofitsialnym-vizitom-v-budapesht-28759868.html

Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Будапешт - фото

Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Будапешт - фото

Основные мероприятия саммита намечены на завтра, четвертое октября.

2022-10-03T20:23+0500

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политика

шавкат мирзиёев

будапешт

венгрия

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев с супругой третьего октября прибыл с официальным визитом в Будапешт, сообщает пресс-служба главы государства.В международном аэропорту имени Ференца Листа к встрече главы государства были подняты государственные флаги Узбекистана и Венгрии, выстроен почетный караул.Лидера страны встречали министр экономического развития Венгрии Мартон Надь и другие официальные лица.Основные мероприятия саммита намечены на завтра, четвертое октября. Пройдет встреча с президентом Венгрии Каталиной Новак. Затем Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Виктор Орбан проведут переговоры в узком и расширенном формате. По итогам ожидается подписание значительного пакета двусторонних документов.Программой пребывания главы государства предусмотрен также "круглый стол" с руководителями ведущих компаний и финансовых структур Венгрии.Читайте также:В Самарканде пройдет Саммит Организации тюркских государств

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фото шавкат мирзиёев прибыл с официальным визитом в будапешт саммит новости заявления венгрия