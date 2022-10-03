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https://uz.sputniknews.ru/20221003/shavkat-mirziyoev-pribyl--s-ofitsialnym-vizitom-v-budapesht-28759868.html
Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Будапешт - фото
Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Будапешт - фото
Основные мероприятия саммита намечены на завтра, четвертое октября.
2022-10-03T20:23+0500
2022-10-03T20:38+0500
политика
шавкат мирзиёев
будапешт
венгрия
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев с супругой третьего октября прибыл с официальным визитом в Будапешт, сообщает пресс-служба главы государства.В международном аэропорту имени Ференца Листа к встрече главы государства были подняты государственные флаги Узбекистана и Венгрии, выстроен почетный караул.Лидера страны встречали министр экономического развития Венгрии Мартон Надь и другие официальные лица.Основные мероприятия саммита намечены на завтра, четвертое октября. Пройдет встреча с президентом Венгрии Каталиной Новак. Затем Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Виктор Орбан проведут переговоры в узком и расширенном формате. По итогам ожидается подписание значительного пакета двусторонних документов.Программой пребывания главы государства предусмотрен также "круглый стол" с руководителями ведущих компаний и финансовых структур Венгрии.Читайте также:В Самарканде пройдет Саммит Организации тюркских государств
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фото шавкат мирзиёев прибыл с официальным визитом в будапешт саммит новости заявления венгрия
фото шавкат мирзиёев прибыл с официальным визитом в будапешт саммит новости заявления венгрия

Шавкат Мирзиёев прибыл с официальным визитом в Будапешт - фото

20:23 03.10.2022 (обновлено: 20:38 03.10.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев с супругой третьего октября прибыл с официальным визитом в Будапешт.
Президент Шавкат Мирзиёев с супругой третьего октября прибыл с официальным визитом в Будапешт. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Основные мероприятия саммита намечены на завтра, четвертое октября.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев с супругой третьего октября прибыл с официальным визитом в Будапешт, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев с супругой третьего октября прибыл с официальным визитом в Будапешт.
Президент Шавкат Мирзиёев с супругой третьего октября прибыл с официальным визитом в Будапешт. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2022
Президент Шавкат Мирзиёев с супругой третьего октября прибыл с официальным визитом в Будапешт.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В международном аэропорту имени Ференца Листа к встрече главы государства были подняты государственные флаги Узбекистана и Венгрии, выстроен почетный караул.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев с супругой третьего октября прибыл с официальным визитом в Будапешт.
Президент Шавкат Мирзиёев с супругой третьего октября прибыл с официальным визитом в Будапешт. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2022
Президент Шавкат Мирзиёев с супругой третьего октября прибыл с официальным визитом в Будапешт.
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев с супругой третьего октября прибыл с официальным визитом в Будапешт.
Президент Шавкат Мирзиёев с супругой третьего октября прибыл с официальным визитом в Будапешт. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2022
Президент Шавкат Мирзиёев с супругой третьего октября прибыл с официальным визитом в Будапешт.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидера страны встречали министр экономического развития Венгрии Мартон Надь и другие официальные лица.
Основные мероприятия саммита намечены на завтра, четвертое октября. Пройдет встреча с президентом Венгрии Каталиной Новак. Затем Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Виктор Орбан проведут переговоры в узком и расширенном формате. По итогам ожидается подписание значительного пакета двусторонних документов.
Программой пребывания главы государства предусмотрен также "круглый стол" с руководителями ведущих компаний и финансовых структур Венгрии.
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