https://uz.sputniknews.ru/20221003/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-vengriyu-28742310.html
Шавкат Мирзиёев вылетел в Венгрию
Шавкат Мирзиёев вылетел в Венгрию
В ходе официального визита он встретится с руководством страны и представителями ведущих венгерских компаний.
2022-10-03T15:33+0500
2022-10-03T15:33+0500
2022-10-03T15:33+0500
политика
шавкат мирзиёев
венгрия
официальный визит
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ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с официальным визитом в Венгрию, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе визита он встретится с президентом Венгрии Каталиной Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.Руководители двух стран обсудят развитие партнерских отношений между государствами, а также международную и региональную повестку.Шавкат Мирзиёев также планирует встретиться с представителями ведущих венгерских компаний.Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию с официальным визитом
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президент шавкат мирзиёев венгрия официальный визит встречи президент каталина новак премьер-министр виктор орбан двустороннее сотрудничество ведущие венгерские компании
президент шавкат мирзиёев венгрия официальный визит встречи президент каталина новак премьер-министр виктор орбан двустороннее сотрудничество ведущие венгерские компании
Шавкат Мирзиёев вылетел в Венгрию
В ходе официального визита он встретится с руководством страны и представителями ведущих венгерских компаний.
ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с официальным визитом в Венгрию, сообщает
пресс-служба главы государства.
В ходе визита он встретится с президентом Венгрии Каталиной Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.
Руководители двух стран обсудят развитие партнерских отношений между государствами, а также международную и региональную повестку.
Шавкат Мирзиёев также планирует встретиться с представителями ведущих венгерских компаний.