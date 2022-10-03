https://uz.sputniknews.ru/20221003/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-vengriyu-28742310.html

Шавкат Мирзиёев вылетел в Венгрию

Шавкат Мирзиёев вылетел в Венгрию

В ходе официального визита он встретится с руководством страны и представителями ведущих венгерских компаний.

2022-10-03T15:33+0500

2022-10-03T15:33+0500

2022-10-03T15:33+0500

политика

шавкат мирзиёев

венгрия

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с официальным визитом в Венгрию, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе визита он встретится с президентом Венгрии Каталиной Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.Руководители двух стран обсудят развитие партнерских отношений между государствами, а также международную и региональную повестку.Шавкат Мирзиёев также планирует встретиться с представителями ведущих венгерских компаний.Читайте также: Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию с официальным визитом

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президент шавкат мирзиёев венгрия официальный визит встречи президент каталина новак премьер-министр виктор орбан двустороннее сотрудничество ведущие венгерские компании