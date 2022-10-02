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Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию с официальным визитом
Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию с официальным визитом
Визит планируется по приглашению венгерской стороны.
2022-10-02T12:03+0500
2022-10-02T12:03+0500
2022-10-02T12:03+0500
политика
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президент узбекистана
визит
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ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию с официальным визитом, передает пресс-служба главы государства.В ходе визита Мирзиёев примет участие в узбекско-венгерском саммите, на котором стороны обсудят актуальные вопросы развития партнерства и расширения сотрудничества двух стран прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, финансовой и культурно-гуманитарной сферах.Также планируется, что на саммите стороны уделят особое внимание совместным проектам и программам.По итогам переговоров представители Узбекистана и Венгрии подпишут пакет двусторонних соглашений.Ранее республику посетил президент Ирана Ибрахим Раиси. Читайте также:Зироат Мирзиёева пообщалась со школьниками Бухарской областиМирзиёев: В Узбекистане отметят 1050-летие со дня рождения Аль-Бируни
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президент узбекистана шавкат мирзиёев посетит официальный визит венгрия орбан политика новости новость саммит
президент узбекистана шавкат мирзиёев посетит официальный визит венгрия орбан политика новости новость саммит
Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию с официальным визитом
Визит состоится по приглашению венгерской стороны. Он запланирован на 3-4 октября.
ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию с официальным визитом, передает пресс-служба
главы государства.
В ходе визита Мирзиёев примет участие в узбекско-венгерском саммите, на котором стороны обсудят актуальные вопросы развития партнерства и расширения сотрудничества двух стран прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, финансовой и культурно-гуманитарной сферах.
Также планируется, что на саммите стороны уделят особое внимание совместным проектам и программам.
По итогам переговоров представители Узбекистана и Венгрии подпишут пакет двусторонних соглашений.
Ранее республику посетил
президент Ирана Ибрахим Раиси.