https://uz.sputniknews.ru/20221002/shavkat-mirziyoev-posetit-vengriyu-s-ofitsialnym-vizitom--28713894.html

Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию с официальным визитом

Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию с официальным визитом

Визит планируется по приглашению венгерской стороны.

2022-10-02T12:03+0500

2022-10-02T12:03+0500

2022-10-02T12:03+0500

политика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

визит

венгрия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/1b/28568051_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_85a7b2ba278d90dbdadd67b465111e84.jpg

ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Венгрию с официальным визитом, передает пресс-служба главы государства.В ходе визита Мирзиёев примет участие в узбекско-венгерском саммите, на котором стороны обсудят актуальные вопросы развития партнерства и расширения сотрудничества двух стран прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, финансовой и культурно-гуманитарной сферах.Также планируется, что на саммите стороны уделят особое внимание совместным проектам и программам.По итогам переговоров представители Узбекистана и Венгрии подпишут пакет двусторонних соглашений.Ранее республику посетил президент Ирана Ибрахим Раиси. Читайте также:Зироат Мирзиёева пообщалась со школьниками Бухарской областиМирзиёев: В Узбекистане отметят 1050-летие со дня рождения Аль-Бируни

венгрия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана шавкат мирзиёев посетит официальный визит венгрия орбан политика новости новость саммит