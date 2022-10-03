https://uz.sputniknews.ru/20221003/troe-synovey-kadyrova-otpravyatsya-v-zonu-provedeniya-spetsoperatsii---video-28740734.html

Трое сыновей Кадырова отправятся в зону проведения спецоперации - видео

Трое сыновей Кадырова отправятся в зону проведения спецоперации - видео

Кадыров заявил, что приветствует стремление сыновей отправиться в зону СВО.

2022-10-03T16:07+0500

2022-10-03T16:07+0500

2022-10-03T16:07+0500

специальная военная операция россии в донбассе

рамзан кадыров

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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что трое его сыновей, Ахмат, Эли и Адам, отправятся в зону проведения специальной военной операции. Об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале.Также, по словам Кадырова, военная подготовка Ахмата, Эли и Адама Кадыровых, которым в данное время 16, 15 и 14 лет, "началась еще давно, чуть ли не с малых лет".Кроме этого, он отметил, что просто уметь стрелять недостаточно и рассказал, что на базе Российского университета спецназа его сыновей научили теоретическим основам, обращению с различным оружием и применению его на любых дистанциях.Читайте также:

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трое сыновей кадырова отправятся в зону проведения спецоперации видео кадыров заявил что приветствует стремление сыновей отправиться в зону сво