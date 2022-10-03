https://uz.sputniknews.ru/20221003/uznat-o-zaprete-na-avto-mojno-cherez-epigu-28733015.html
Узнать о запрете на авто можно через ЕПИГУ
Узнать о запрете на авто можно через ЕПИГУ
Новой электронной услугой смогут воспользоваться владельцы автомобиля
2022-10-03T11:01+0500
2022-10-03T11:01+0500
2022-10-03T11:01+0500
общество
автомобиль
епигу
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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. На Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) появилась новая услуга. Теперь юридические и физические лица могут проверить, есть ли запрет на принадлежащий им автомобиль.Воспользоваться новой услугой могут только владельцы авто, она недоступна тем, кто управляет машиной по доверенности.На портале отображаются также запреты, наложенные судом, органами внутренних дел, таможни и налоговой службы, Бюро принудительного исполнения, нотариальными конторами в связи с долгами, кредитами, исполнительными документами и другими обязательствами.Услуга бесплатная, а результаты проверки можно получить сразу же.Читайте также: В Ташкенте пройдет республиканский форум хозяйственников
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услуга епигу единый портал интерактивных государственных услуг запрет автомобиль владелец по доверенности кто может получить как узнать какой запрет кто налагает запрет
услуга епигу единый портал интерактивных государственных услуг запрет автомобиль владелец по доверенности кто может получить как узнать какой запрет кто налагает запрет
Узнать о запрете на авто можно через ЕПИГУ
Новой электронной услугой смогут воспользоваться владельцы автомобиля
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik.
На Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) появилась новая услуга
. Теперь юридические и физические лица могут проверить, есть ли запрет на принадлежащий им автомобиль.
Воспользоваться новой услугой могут только владельцы авто, она недоступна тем, кто управляет машиной по доверенности.
На портале отображаются также запреты, наложенные судом, органами внутренних дел, таможни и налоговой службы, Бюро принудительного исполнения, нотариальными конторами в связи с долгами, кредитами, исполнительными документами и другими обязательствами.
Услуга бесплатная, а результаты проверки можно получить сразу же.