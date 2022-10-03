Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20221003/uznat-o-zaprete-na-avto-mojno-cherez-epigu-28733015.html
Узнать о запрете на авто можно через ЕПИГУ
Узнать о запрете на авто можно через ЕПИГУ
Новой электронной услугой смогут воспользоваться владельцы автомобиля
2022-10-03T11:01+0500
2022-10-03T11:01+0500
общество
автомобиль
епигу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0a/23240807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_193254c5ed1d3b7a0343535b1264744e.jpg
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. На Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) появилась новая услуга. Теперь юридические и физические лица могут проверить, есть ли запрет на принадлежащий им автомобиль.Воспользоваться новой услугой могут только владельцы авто, она недоступна тем, кто управляет машиной по доверенности.На портале отображаются также запреты, наложенные судом, органами внутренних дел, таможни и налоговой службы, Бюро принудительного исполнения, нотариальными конторами в связи с долгами, кредитами, исполнительными документами и другими обязательствами.Услуга бесплатная, а результаты проверки можно получить сразу же.Читайте также: В Ташкенте пройдет республиканский форум хозяйственников
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/0a/23240807_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ec3acc6aa7ea21b1bf518f4428295fd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
услуга епигу единый портал интерактивных государственных услуг запрет автомобиль владелец по доверенности кто может получить как узнать какой запрет кто налагает запрет
услуга епигу единый портал интерактивных государственных услуг запрет автомобиль владелец по доверенности кто может получить как узнать какой запрет кто налагает запрет

Узнать о запрете на авто можно через ЕПИГУ

11:01 03.10.2022
© pexels.com/Acharaporn KamornboonyarushРуки смартфон автомобиль
Руки смартфон автомобиль - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2022
© pexels.com/Acharaporn Kamornboonyarush
Подписаться на
НовостиTelegram
Новой электронной услугой смогут воспользоваться владельцы автомобиля
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. На Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) появилась новая услуга. Теперь юридические и физические лица могут проверить, есть ли запрет на принадлежащий им автомобиль.
Воспользоваться новой услугой могут только владельцы авто, она недоступна тем, кто управляет машиной по доверенности.
На портале отображаются также запреты, наложенные судом, органами внутренних дел, таможни и налоговой службы, Бюро принудительного исполнения, нотариальными конторами в связи с долгами, кредитами, исполнительными документами и другими обязательствами.
Услуга бесплатная, а результаты проверки можно получить сразу же.
Читайте также: В Ташкенте пройдет республиканский форум хозяйственников
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0