https://uz.sputniknews.ru/20221003/uznat-o-zaprete-na-avto-mojno-cherez-epigu-28733015.html

Узнать о запрете на авто можно через ЕПИГУ

Узнать о запрете на авто можно через ЕПИГУ

Новой электронной услугой смогут воспользоваться владельцы автомобиля

2022-10-03T11:01+0500

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2022-10-03T11:01+0500

общество

автомобиль

епигу

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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. На Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) появилась новая услуга. Теперь юридические и физические лица могут проверить, есть ли запрет на принадлежащий им автомобиль.Воспользоваться новой услугой могут только владельцы авто, она недоступна тем, кто управляет машиной по доверенности.На портале отображаются также запреты, наложенные судом, органами внутренних дел, таможни и налоговой службы, Бюро принудительного исполнения, нотариальными конторами в связи с долгами, кредитами, исполнительными документами и другими обязательствами.Услуга бесплатная, а результаты проверки можно получить сразу же.Читайте также: В Ташкенте пройдет республиканский форум хозяйственников

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