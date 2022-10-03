https://uz.sputniknews.ru/20221003/v-tashkente-proydet-respublikanskiy-forum-xozyaystvennikov-28732690.html
В Ташкенте пройдет республиканский форум хозяйственников
В Ташкенте пройдет республиканский форум хозяйственников
Организацию промышленной ярмарки обсудили в ходе совещания в Министерстве инвестиций и внешней торговли.
2022-10-03T10:36+0500
2022-10-03T10:36+0500
2022-10-03T10:46+0500
общество
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
ярмарка
жамшид ходжаев
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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. В ноябре в Ташкенте пройдет республиканский форум хозяйственников. Такое решение приняли участники совещания по оптимизации импорта и развития промышленной кооперации под председательством министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева.В ходе промышленных ярмарок в Каракалпакстане, Джизакской, Сырдарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Наманганской, Ферганской, Андижанской и Хорезмской областях, производители Узбекистана заключили 6,3 тысячи контрактов на 2,8 триллиона сумов, отметили в ходе совещания.Участники встречи также обсудили ход реализации и перспективы программы локализации и снижения импорта продукции, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.В частности, с начала этого года в рамках программы локализации в Узбекистане произвели импортозамещающей продукции на сумму 24,3 трлн сумов.Через электронный кооперационный портал предприятия республики заключили 36,6 тыс. соглашений о сотрудничестве на сумму 7,9 трлн сумов, отметили участники совещания.Читайте также: В столице пройдет Неделя текстиля – подробности
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совещание промышленная ярмарка ташкент импортозамещение
совещание промышленная ярмарка ташкент импортозамещение
В Ташкенте пройдет республиканский форум хозяйственников
10:36 03.10.2022 (обновлено: 10:46 03.10.2022)
Организацию промышленной ярмарки обсудили в ходе совещания в Министерстве инвестиций и внешней торговли.
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. В ноябре в Ташкенте пройдет республиканский форум хозяйственников. Такое решение приняли участники совещания по оптимизации импорта и развития промышленной кооперации под председательством министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшида Ходжаева.
В ходе промышленных ярмарок в Каракалпакстане, Джизакской, Сырдарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Наманганской, Ферганской, Андижанской и Хорезмской областях, производители Узбекистана заключили 6,3 тысячи контрактов на 2,8 триллиона сумов, отметили в ходе совещания.
Участники встречи также обсудили ход реализации и перспективы программы локализации и снижения импорта продукции, сообщает пресс-служба
Министерства инвестиций и внешней торговли.
В частности, с начала этого года в рамках программы локализации в Узбекистане произвели импортозамещающей продукции на сумму 24,3 трлн сумов.
Через электронный кооперационный портал предприятия республики заключили 36,6 тыс. соглашений о сотрудничестве на сумму 7,9 трлн сумов, отметили участники совещания.