https://uz.sputniknews.ru/20221002/v-stolitse-proydet-nedelya-tekstilya--podrobnosti--28721657.html

В столице пройдет Неделя текстиля – подробности

В столице пройдет Неделя текстиля – подробности

В роли организаторов выступят МИД И Мининвестиций.

2022-10-02T16:07+0500

2022-10-02T16:07+0500

2022-10-02T16:07+0500

общество

узбекистан

текстиль

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ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. С 11 по 14 октября в Ташкенте будет проходить Неделя текстиля, заявила руководитель информационной службы "Узтокималиксаноати" Шахзода Кочкарова на брифинге АОКА.В рамках мероприятия пройдут текстильный саммит, международная выставка текстиля и моды Uztextile Expo-2022, показ мод, а также бизнес-туры на текстильные предприятия.Планируется, что в саммите примут участие более 400 участников из 15 стран мира. Темой мероприятия станет "Новый баланс на мировом рынке текстиля – участники и тенденции".Ранее в Минивестиций прошел открытый диалог с производителями и экспортерами текстильной и швейной продукции.Читайте также:Экспорт текстиля в Узбекистане: главное — в цифрах

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