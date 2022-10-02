https://uz.sputniknews.ru/20221002/v-stolitse-proydet-nedelya-tekstilya--podrobnosti--28721657.html
В столице пройдет Неделя текстиля – подробности
В столице пройдет Неделя текстиля – подробности
В роли организаторов выступят МИД И Мининвестиций.
2022-10-02T16:07+0500
2022-10-02T16:07+0500
2022-10-02T16:07+0500
общество
узбекистан
текстиль
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ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. С 11 по 14 октября в Ташкенте будет проходить Неделя текстиля, заявила руководитель информационной службы "Узтокималиксаноати" Шахзода Кочкарова на брифинге АОКА.В рамках мероприятия пройдут текстильный саммит, международная выставка текстиля и моды Uztextile Expo-2022, показ мод, а также бизнес-туры на текстильные предприятия.Планируется, что в саммите примут участие более 400 участников из 15 стран мира. Темой мероприятия станет "Новый баланс на мировом рынке текстиля – участники и тенденции".Ранее в Минивестиций прошел открытый диалог с производителями и экспортерами текстильной и швейной продукции.Читайте также:Экспорт текстиля в Узбекистане: главное — в цифрах
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в ташкенте пройдет неделя текстиля мероприятия куда пойти еждународная выставка текстиля и моды uztextile expo 2022 показ мод саммит быстрая мода узбекистан текстиль промышленность новости новость
в ташкенте пройдет неделя текстиля мероприятия куда пойти еждународная выставка текстиля и моды uztextile expo 2022 показ мод саммит быстрая мода узбекистан текстиль промышленность новости новость
В столице пройдет Неделя текстиля – подробности
В роли организаторов выступят ассоциация "Узтокималиксаноат", Министерство инвестиций и внешней торговли, а также Министерство иностранных дел.
ТАШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. С 11 по 14 октября в Ташкенте будет проходить Неделя текстиля, заявила руководитель информационной службы "Узтокималиксаноати" Шахзода Кочкарова на брифинге АОКА.
В рамках мероприятия пройдут текстильный саммит, международная выставка текстиля и моды Uztextile Expo-2022, показ мод, а также бизнес-туры на текстильные предприятия.
Планируется, что в саммите примут участие более 400 участников из 15 стран мира. Темой мероприятия станет "Новый баланс на мировом рынке текстиля – участники и тенденции".
Ранее в Минивестиций прошел
открытый диалог с производителями и экспортерами текстильной и швейной продукции.