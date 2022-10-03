https://uz.sputniknews.ru/20221003/v-tashkente-ustanovili-intellektualnye-kamery-28733689.html

В Ташкенте установили интеллектуальные камеры

В Ташкенте установили интеллектуальные камеры

Камеры будут фиксировать целый ряд нарушений ПДД

2022-10-03T11:32+0500

2022-10-03T11:32+0500

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общество

камера

дорога

ташкент

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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. На улице Алишера Навои в Ташкенте установили новые интеллектуальные камеры, сообщает пресс-служба столичного УБДД.Камеры могут фиксировать несоблюдение дорожных знаков, превышение скорости, использование мобильного телефона, неиспользование ремней безопасности и другие нарушения, отметили в пресс-службе.Читайте также: В Ташкенте могут ограничить скорость движения машин

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