https://uz.sputniknews.ru/20221003/v-tashkente-ustanovili-intellektualnye-kamery-28733689.html
В Ташкенте установили интеллектуальные камеры
В Ташкенте установили интеллектуальные камеры
Камеры будут фиксировать целый ряд нарушений ПДД
2022-10-03T11:32+0500
2022-10-03T11:32+0500
2022-10-03T11:32+0500
общество
камера
дорога
ташкент
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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. На улице Алишера Навои в Ташкенте установили новые интеллектуальные камеры, сообщает пресс-служба столичного УБДД.Камеры могут фиксировать несоблюдение дорожных знаков, превышение скорости, использование мобильного телефона, неиспользование ремней безопасности и другие нарушения, отметили в пресс-службе.Читайте также: В Ташкенте могут ограничить скорость движения машин
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ташкент камеры фотовидеофиксации интеллектуальные улица алишера навои фиксировать нарушения пдд
ташкент камеры фотовидеофиксации интеллектуальные улица алишера навои фиксировать нарушения пдд
В Ташкенте установили интеллектуальные камеры
Камеры будут фиксировать целый ряд нарушений ПДД
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. На улице Алишера Навои в Ташкенте установили новые интеллектуальные камеры, сообщает
пресс-служба столичного УБДД.
Камеры могут фиксировать несоблюдение дорожных знаков, превышение скорости, использование мобильного телефона, неиспользование ремней безопасности и другие нарушения, отметили в пресс-службе.