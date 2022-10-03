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https://uz.sputniknews.ru/20221003/v-tashkente-ustanovili-intellektualnye-kamery-28733689.html
В Ташкенте установили интеллектуальные камеры
В Ташкенте установили интеллектуальные камеры
Камеры будут фиксировать целый ряд нарушений ПДД
2022-10-03T11:32+0500
2022-10-03T11:32+0500
общество
камера
дорога
ташкент
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ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. На улице Алишера Навои в Ташкенте установили новые интеллектуальные камеры, сообщает пресс-служба столичного УБДД.Камеры могут фиксировать несоблюдение дорожных знаков, превышение скорости, использование мобильного телефона, неиспользование ремней безопасности и другие нарушения, отметили в пресс-службе.Читайте также: В Ташкенте могут ограничить скорость движения машин
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ташкент камеры фотовидеофиксации интеллектуальные улица алишера навои фиксировать нарушения пдд
ташкент камеры фотовидеофиксации интеллектуальные улица алишера навои фиксировать нарушения пдд

В Ташкенте установили интеллектуальные камеры

11:32 03.10.2022
© unsplash.com/Denny MüllerКамера наблюдения за движением
Камера наблюдения за движением - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2022
© unsplash.com/Denny Müller
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Камеры будут фиксировать целый ряд нарушений ПДД
ТАШКЕНТ, 3 окт – Sputnik. На улице Алишера Навои в Ташкенте установили новые интеллектуальные камеры, сообщает пресс-служба столичного УБДД.
Камеры могут фиксировать несоблюдение дорожных знаков, превышение скорости, использование мобильного телефона, неиспользование ремней безопасности и другие нарушения, отметили в пресс-службе.
Читайте также: В Ташкенте могут ограничить скорость движения машин
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