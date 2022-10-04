https://uz.sputniknews.ru/20221004/dve-rossiyskie-aviakompanii-zapuskayut-reysy-v-uzbekistan-28802887.html

Две российские авиакомпании запускают рейсы в Узбекистан

Две российские авиакомпании запускают рейсы в Узбекистан

Самолеты будут летать из российских городов в Самарканд и Ташкент

2022-10-04T20:59+0500

2022-10-04T20:59+0500

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общество

рейсы

авиакомпания

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. Крупные российские авиакомпании S7 и Red Wings запускают прямые авиарейсы в Узбекистан из трех городов России.В частности, авиакомпания S7 возобновляет рейсы из Москвы и Новосибирска в Самарканд, сообщает STV. Рейсы будет выполнять самолет Boeing 737-800 один раз в неделю по каждому из рейсов: в Москву по вторникам, в Новосибирск по пятницам.Авиакомпания Red Wingsзапускает авиарейсы в Ташкент из Ставрополя и Уфы, сообщает пресс-служба “Uzbekistan Airports”. Прямые рейсы с 4 октября будут выполнять лайнеры SSJ100. Летать самолеты из столицы Узбекистана в Ставрополь и Уфу будут один раз в неделю по пятницам.В настоящее время компания Red Wings уже осуществляет рейсы из Ташкента в Москву, Екатеринбург и Махачкалу.Читайте также: У "Афросиаба" появится новая остановка

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