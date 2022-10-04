https://uz.sputniknews.ru/20221004/u-afrosiaba-tashkentsamarkand-poyavitsya-novaya-ostanovka-28776623.html
У "Афросиаба" "Ташкент—Самарканд" появится новая остановка
У "Афросиаба" "Ташкент—Самарканд" появится новая остановка
АО "Узтемирйулйуловчи" опубликовала график движения "Афросиабов".
2022-10-04T18:28+0500
2022-10-04T18:28+0500
2022-10-04T18:28+0500
туризм
поезд
высокоскоростной поезд
ташкент
самарканд
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Высокоскоростной электропоезд “Afrosiyob” будет совершать остановку на станции “Даштабад”. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Узтемирйулйуловчи"."Для создания дополнительных удобств пассажирам, начиная с 17 октября 2022 года высокоскоростной электропоезд “Afrosiyob” № 764/763 сообщением "Ташкент—Самарканд— Ташкент" будет совершать остановку на станции “Даштабад”, - говорится в сообщении.Кроме того, на станции Даштабад организуют билетную кассу и зал ожидания.Также опубликован следующий график поездок.Поезд № 764 будет отправляться из Ташкента в 8:25, прибывать в Даштабад в 9:32, отправляться из Даштабада в 09:34 и приезжать в Самарканд в 10:38.Поезд № 763 будет отправляться из Самарканда в 16:11, делать остановку в Даштабаде с 17:14 до 17:16 и прибывать в Ташкент в 18:25.Ранее сообщалось о возобновлении движения пассажирского поезда между Бухарой и Хивой.Читайте также:В Самарканд выехал поезд "Экспресс-линии ШОС"
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поезд сообщением ташкент самарканд будет совершать дополнительную остановку афросиаб даштабад расписание движения поездов туризм новости заявления когда с какого числа будет останавливаться
поезд сообщением ташкент самарканд будет совершать дополнительную остановку афросиаб даштабад расписание движения поездов туризм новости заявления когда с какого числа будет останавливаться
У "Афросиаба" "Ташкент—Самарканд" появится новая остановка
АО "Узтемирйулйуловчи" опубликовала график движения "Афросиабов" с 17 октября 2022 года.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Высокоскоростной электропоезд “Afrosiyob” будет совершать остановку на станции “Даштабад”. Об этом сообщили в пресс-службе
АО "Узтемирйулйуловчи".
"Для создания дополнительных удобств пассажирам, начиная с 17 октября 2022 года высокоскоростной электропоезд “Afrosiyob” № 764/763 сообщением "Ташкент—Самарканд— Ташкент" будет совершать остановку на станции “Даштабад”, - говорится в сообщении.
Кроме того, на станции Даштабад организуют билетную кассу и зал ожидания.
Также опубликован следующий график поездок.
Поезд № 764 будет отправляться из Ташкента в 8:25, прибывать в Даштабад в 9:32, отправляться из Даштабада в 09:34 и приезжать в Самарканд в 10:38.
Поезд № 763 будет отправляться из Самарканда в 16:11, делать остановку в Даштабаде с 17:14 до 17:16 и прибывать в Ташкент в 18:25.
Ранее сообщалось
о возобновлении движения пассажирского поезда между Бухарой и Хивой.