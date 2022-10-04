https://uz.sputniknews.ru/20221004/glavy-mchs-uzbekistana-i-belarusi-dogovorilis-o-sovmestnyx-ucheniyax-spasateley-28762663.html

Главы МЧС Узбекистана и Беларуси договорились о совместных учениях спасателей

Главы МЧС Узбекистана и Беларуси договорились о совместных учениях спасателей

Абдулла Кулдашев и Вадим Синявский обсудили вопросы текущего взаимодействия.

2022-10-04T11:50+0500

2022-10-04T11:50+0500

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Первого октября в Самарканде прошла встреча министров по чрезвычайным ситуациям Узбекистана и Беларуси, сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.Абдулла Кулдашев и Вадим Синявский обсудили вопросы текущего взаимодействия и наметили планы на сотрудничество в ближайшие два года.В частности, речь шла о наиболее эффективных методах профилактики чрезвычайных ситуаций, предотвращение человеческих жертв, подготовке квалифицированных кадров, оснащению сотрудников средствами индивидуальной защиты нового поколения, а также о материально-техническом обеспечении пожарных аварийно-спасательных подразделений. Кроме того, министры рассмотрели вопрос о проведении совместных учений для спасателей из обеих стран.По результатам совещания был подписан план мероприятий на 2023-2024 годы, в котором, в частности, есть пункт о совместных тренировках, в которых будет совершенствоваться взаимодействие спасательных подразделений в кризисных ситуациях, пункт о мониторинге чрезвычайных ситуаций, пункт о научных инновациях в обеспечении спасателей, а также о развитии и популяризации пожарно-спасательного спорта.Читайте также:В Ферганской долине стартовали забеги Save Aral

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главы мчс узбекистана и беларуси договорились о совместных учениях спасателей абдулла кулдашев и вадим синявский обсудили вопросы текущего взаимодействия новости заявления пожарные