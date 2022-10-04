https://uz.sputniknews.ru/20221004/mintrans-poluchit-grant-na-stroitelstvo-zelenogo-koridora-v-tashkente-28773546.html

Минтранс получит грант на строительство "зеленого" коридора в Ташкенте

Минтранс получит грант на строительство "зеленого" коридора в Ташкенте

Опыт реконструкции улицы Шота Руставели используют для схожих проектов в других городах.

2022-10-04T15:55+0500

2022-10-04T15:55+0500

2022-10-04T15:55+0500

общество

ташкент

министерство строительства

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Министерство транспорта объявило о запуске совместной с ПРООН программы привлечения инвестиций для низкоуглеродного транспорта в Ташкенте.Центром пилотного проекта будет реконструкция столичной магистральной улицы Шота Руставели. На ней собираются построить "зелёный" транспортный коридор с пешеходными и велосипедными дорожками, а также полосами для общественного транспорта.По новому коридору также планируется организовать движение электробусов. После завершения работ организаторы будут собирать и анализировать социальные, экономические и экологические эффекты. Реализация проекта намечена до 2027 года.Глобальный экологический фонд предоставит на проект грант в $3,57 млн, ПРООН — еще $300 тыс. Основные расходы в размере $25,57 млн возьмет на себя узбекистанская сторона.На основе результатов разработают стратегию развития электротранспорта в Узбекистане. Также опыт проекта предполагается использовать для создания "зелёных" коридоров в других городах Узбекистана.Как сообщалось на презентации проекта, его основная задача — обеспечение инклюзивности, безопасности и устойчивого роста городов через сокращение вредных атмосферных выбросов. Также стороны планируют бороться с изменением климата.В феврале в столицу из Китая прибыла первая партия 20 электробусов Yutong. Согласно постановлению президента, в ближайшие четыре года для Ташкента закупят 673 электробуса — с 2023 года подвижной состав автобусных парков будет пополняться только ими.В июле хокимият Ташкента принял решение о масштабной реконструкции и благоустройстве улицы Шота Руставели. Позже, во время визита мэра Тбилиси Кахи Каладзе, сообщалось о планах восстановить на улице трамвай.Читайте также:Татарстан заинтересован в сотрудничестве с научными центрами Узбекистана

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минтранс получит грант на строительство зеленого коридора в ташкенте опыт реконструкции улицы шота руставели используют для схожих проектов в других городах новости заявления узбекистан