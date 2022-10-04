https://uz.sputniknews.ru/20221004/tatarstan-zainteresovan-v-sotrudnichestve-s-nauchnymi-tsentrami-uzbekistana-28745642.html

Татарстан заинтересован в сотрудничестве с научными центрами Узбекистана

Татарстан заинтересован в сотрудничестве с научными центрами Узбекистана

Состоялся визит делегации Татарстана в Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Узбекистана.

2022-10-04T11:19+0500

2022-10-04T11:19+0500

2022-10-04T11:19+0500

узбекистан

татарстан

центр

наука

общество

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Официальный представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Айдар Ахтаров высказал заинтересованность во взаимном сотрудничестве между научными институтами и центрами двух республик. Такое заявления Ахтаров сделал в ходе визита делегации Татарстана в Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Узбекистана. Заместитель директора по науке Центра передовых технологий Дилбар Далимова ознакомила гостей с основными направлениями деятельности Центра, рассказала о работе лабораторий, достижениях, проектах и перспективах развития Центра. В свою очередь Айдар Ахтаров высказал заинтересованность во взаимном сотрудничестве и определении конкретных направлений практического взаимодействия между научными институтами и центрами Республики Татарстан и Республики Узбекистан, говорится в сообщении.Читайте также:В Самарканде пройдет Саммит Организации тюркских государств

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состоялся визит делегации татарстана в центр передовых технологий при министерстве инновационного развития узбекистана татарстан заинтересован в сотрудничестве с научными центрами узбекистана новости заявления