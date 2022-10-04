Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20221004/molodye-jurnalisty-iz-sng-stali-uchastnikami-proekta-sputnikpro-28802693.html
Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro
Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro
В рамках недельной программы слушатели подробно познакомятся с работой современного международного мультимедийного агентства.
2022-10-04T20:19+0500
2022-10-04T20:19+0500
россия
миа "россия сегодня"
журналисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/04/28802251_0:58:1259:766_1920x0_80_0_0_444089d05ed04cd932a2ea0191c2f301.png
ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik в Москве началась традиционная очная сессия просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов из стран СНГ. Среди 15 участников модуля - специалисты из телерадиокомпании "Гомель" (Белоруссия), телеканала "Хабар24" (Казахстан), телекомпании "Цайг" (Армения), государственной телерадиокомпании "Ир" (Южная Осетия) и др.В рамках недельной программы слушатели подробно познакомятся с работой современного международного мультимедийного агентства, узнают о последних трендах в фотожурналистике, обсудят проблему дезинформации в СМИ и способы верификации новостей. Кроме того, журналисты получат возможность принять участие в практических мастер-классах от опытных экспертов Sputnik.Со вступительным словом к участникам обратились директор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Андрей Благодыренко и начальник Управления общественной дипломатии Россотрудничества Екатерина Торубарова.Андрей Благодыренко, говоря о принципах работы агентства Sputnik, отметил: "Гибкость и новые подходы в работе, прежде всего в социальных сетях и мессенджерах, позволили нам свести к минимуму эффект от блокировки сайтов Sputnik западными медиасервисами"."Уверена, полученные знания и тот опыт, который вы сможете перенять на лекциях, занятиях и деловых встречах в рамках проекта у своих российских коллег, непременно будут способствовать вашему профессиональному росту, а культурная программа в самом сердце России не оставит вас равнодушными", - пожелала участникам Екатерина Торубарова.Очные модули SputnikPro для журналистов из стран СНГ реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).SputnikPro - проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik - международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/04/28802251_81:0:1178:823_1920x0_80_0_0_a02319763dc7be4b358bd938f567e1ab.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
журналисты снг программа обучения sputnikpro международная медиагруппа россия сегодня
журналисты снг программа обучения sputnikpro международная медиагруппа россия сегодня

Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro

20:19 04.10.2022
© SputnikМолодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro
Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2022
© Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
В рамках недельной программы слушатели подробно познакомятся с работой современного международного мультимедийного агентства.
ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. В штаб-квартире Международного информационного агентства и радио Sputnik в Москве началась традиционная очная сессия просветительского проекта SputnikPro для молодых журналистов из стран СНГ. Среди 15 участников модуля - специалисты из телерадиокомпании "Гомель" (Белоруссия), телеканала "Хабар24" (Казахстан), телекомпании "Цайг" (Армения), государственной телерадиокомпании "Ир" (Южная Осетия) и др.
В рамках недельной программы слушатели подробно познакомятся с работой современного международного мультимедийного агентства, узнают о последних трендах в фотожурналистике, обсудят проблему дезинформации в СМИ и способы верификации новостей. Кроме того, журналисты получат возможность принять участие в практических мастер-классах от опытных экспертов Sputnik.
Со вступительным словом к участникам обратились директор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Андрей Благодыренко и начальник Управления общественной дипломатии Россотрудничества Екатерина Торубарова.
Андрей Благодыренко, говоря о принципах работы агентства Sputnik, отметил: "Гибкость и новые подходы в работе, прежде всего в социальных сетях и мессенджерах, позволили нам свести к минимуму эффект от блокировки сайтов Sputnik западными медиасервисами".
"Уверена, полученные знания и тот опыт, который вы сможете перенять на лекциях, занятиях и деловых встречах в рамках проекта у своих российских коллег, непременно будут способствовать вашему профессиональному росту, а культурная программа в самом сердце России не оставит вас равнодушными", - пожелала участникам Екатерина Торубарова.
Очные модули SputnikPro для журналистов из стран СНГ реализуются при содействии программы "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).
SputnikPro - проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik - международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 50 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0