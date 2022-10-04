https://uz.sputniknews.ru/20221004/muftiy-lnr-otmetil-boevoy-dux-i-reshitelnost-rossiyskix-voennyx-28766203.html

Муфтий ЛНР отметил боевой дух и решительность российских военных

Муфтий ЛНР отметил боевой дух и решительность российских военных

Муфтий ЛНР отметил, что все российские военные настроены только на победу.

2022-10-04T13:24+0500

2022-10-04T13:24+0500

2022-10-04T13:24+0500

специальная военная операция россии в донбассе

лнр

россия

военные

победа

муфтий

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ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. Председатель духовного управления мусульман ЛНР Эльдар Гамбаров рассказал, что все военнослужащие России, которые находятся на территории ЛНР, настроены только на победу. Он также назвал их истинными патриотами, сообщает РИА Новости.Муфтий подчеркнул, что "перед этими офицерами и солдатами любой враг будет отброшен".Читайте также:

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муфтий лнр отметил боевой дух и решительность российских военных муфтий лнр отметил что все российские военные настроены только на победу эльдар гамбаров