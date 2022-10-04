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Муфтий ЛНР отметил боевой дух и решительность российских военных
Муфтий ЛНР отметил боевой дух и решительность российских военных
Муфтий ЛНР отметил, что все российские военные настроены только на победу.
2022-10-04T13:24+0500
2022-10-04T13:24+0500
2022-10-04T13:24+0500
специальная военная операция россии в донбассе
лнр
россия
военные
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муфтий
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ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. Председатель духовного управления мусульман ЛНР Эльдар Гамбаров рассказал, что все военнослужащие России, которые находятся на территории ЛНР, настроены только на победу. Он также назвал их истинными патриотами, сообщает РИА Новости.Муфтий подчеркнул, что "перед этими офицерами и солдатами любой враг будет отброшен".Читайте также:
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муфтий лнр отметил боевой дух и решительность российских военных муфтий лнр отметил что все российские военные настроены только на победу эльдар гамбаров
муфтий лнр отметил боевой дух и решительность российских военных муфтий лнр отметил что все российские военные настроены только на победу эльдар гамбаров
Муфтий ЛНР отметил боевой дух и решительность российских военных
Муфтий ЛНР отметил, что все российские военные настроены только на победу.
ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik.
Председатель духовного управления мусульман ЛНР Эльдар Гамбаров рассказал, что все военнослужащие России, которые находятся на территории ЛНР, настроены только на победу. Он также назвал их истинными патриотами, сообщает РИА Новости
.
"По долгу своей работы я посещаю различные воинские подразделения ЛНР. В коллективных беседах и частных разговорах с единоверцами в разных родах войск хочу отметить непоколебимость, неугасаемый боевой дух и решительность российских военнослужащих. Эти ребята настроены только на победу", - отметил муфтий ЛНР.
Муфтий подчеркнул, что "перед этими офицерами и солдатами любой враг будет отброшен".
"Россия – страна многонациональная и поликонфессиональная. В силу своих возможностей мы духовно окормляем единоверцев-мусульман, но не забываем и представителей иных религий. Мы сопутствуем ребят словами о братстве и дружбе, а также о том, что сам можешь пострадать, но товарища нужно выручать. Он – твой брат независимо от его какой-либо принадлежности к национальности и вере", - заключил Гамбаров.