Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20221004/muftiy-lnr-otmetil-boevoy-dux-i-reshitelnost-rossiyskix-voennyx-28766203.html
Муфтий ЛНР отметил боевой дух и решительность российских военных
Муфтий ЛНР отметил боевой дух и решительность российских военных
Муфтий ЛНР отметил, что все российские военные настроены только на победу.
2022-10-04T13:24+0500
2022-10-04T13:24+0500
специальная военная операция россии в донбассе
лнр
россия
военные
победа
муфтий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/03/28750224_0:0:3221:1811_1920x0_80_0_0_0e8bdd4af1fb110b6bed031b02ce919f.jpg
ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. Председатель духовного управления мусульман ЛНР Эльдар Гамбаров рассказал, что все военнослужащие России, которые находятся на территории ЛНР, настроены только на победу. Он также назвал их истинными патриотами, сообщает РИА Новости.Муфтий подчеркнул, что "перед этими офицерами и солдатами любой враг будет отброшен".Читайте также:
лнр
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/03/28750224_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_feabb433bd8409bf8cfe6af8b500d97a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
муфтий лнр отметил боевой дух и решительность российских военных муфтий лнр отметил что все российские военные настроены только на победу эльдар гамбаров
муфтий лнр отметил боевой дух и решительность российских военных муфтий лнр отметил что все российские военные настроены только на победу эльдар гамбаров

Муфтий ЛНР отметил боевой дух и решительность российских военных

13:24 04.10.2022
© Sputnik / Alexander Galperin / Перейти в фотобанкМобилизованный гражданин во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованный гражданин во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2022
© Sputnik / Alexander Galperin
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Муфтий ЛНР отметил, что все российские военные настроены только на победу.
ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. Председатель духовного управления мусульман ЛНР Эльдар Гамбаров рассказал, что все военнослужащие России, которые находятся на территории ЛНР, настроены только на победу. Он также назвал их истинными патриотами, сообщает РИА Новости.
"По долгу своей работы я посещаю различные воинские подразделения ЛНР. В коллективных беседах и частных разговорах с единоверцами в разных родах войск хочу отметить непоколебимость, неугасаемый боевой дух и решительность российских военнослужащих. Эти ребята настроены только на победу", - отметил муфтий ЛНР.
Муфтий подчеркнул, что "перед этими офицерами и солдатами любой враг будет отброшен".
"Россия – страна многонациональная и поликонфессиональная. В силу своих возможностей мы духовно окормляем единоверцев-мусульман, но не забываем и представителей иных религий. Мы сопутствуем ребят словами о братстве и дружбе, а также о том, что сам можешь пострадать, но товарища нужно выручать. Он – твой брат независимо от его какой-либо принадлежности к национальности и вере", - заключил Гамбаров.
Читайте также:
В поврежденной квартире в Мариуполе нашли автограф строителей 1944 года
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0