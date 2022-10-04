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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20221004/v-povrejdennoy-kvartire-v-mariupole-nashli-avtograf-stroiteley-1944-goda-28747749.html
В поврежденной квартире в Мариуполе нашли автограф строителей 1944 года
В поврежденной квартире в Мариуполе нашли автограф строителей 1944 года
Надпись обнаружили при ремонте квартиры, поврежденной от украинских обстрелов
2022-10-04T09:03+0500
2022-10-04T09:46+0500
специальная военная операция россии в донбассе
восстановление
обстрел
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ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. В Мариуполе при ремонте квартиры, пострадавшей от обстрелов боевиков ВСУ, обнаружили надпись, датированную 1944 годом, сообщает РИА Новости.Обстрелы разрушили историческую часть города с дореволюционными постройками. В одном из таких старых домов живет бывший моряк Игорь Тютчев. Делая ремонт своей квартиры, на потолке на бетонных блоках он обнаружил метку "19 июня 1944 года".Оставили автограф строители, которые в годы Великой Отечественной войны восстанавливали этот дом после попадания в него в1942 году нацистской бомбы.Читайте также: Учитель рассказала, как ВСУ расстреливали школу — видео
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мариуполь разрушенное здание квартира ремонт автограф строителей 1944 года
мариуполь разрушенное здание квартира ремонт автограф строителей 1944 года

В поврежденной квартире в Мариуполе нашли автограф строителей 1944 года

09:03 04.10.2022 (обновлено: 09:46 04.10.2022)
© Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мариуполе
Повседневная жизнь в Мариуполе - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2022
© Sputnik / РИА Новости
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Надпись обнаружили при ремонте квартиры, поврежденной от украинских обстрелов
ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. В Мариуполе при ремонте квартиры, пострадавшей от обстрелов боевиков ВСУ, обнаружили надпись, датированную 1944 годом, сообщает РИА Новости.
Обстрелы разрушили историческую часть города с дореволюционными постройками. В одном из таких старых домов живет бывший моряк Игорь Тютчев. Делая ремонт своей квартиры, на потолке на бетонных блоках он обнаружил метку "19 июня 1944 года".
Оставили автограф строители, которые в годы Великой Отечественной войны восстанавливали этот дом после попадания в него в1942 году нацистской бомбы.
"Символизм зашкаливает", - говорит Игорь. Восемьдесят лет назад дома восстанавливали после ударов гитлеровских фашистов, а сейчас - украинских националистов, обратил внимание мужчина.
Читайте также: Учитель рассказала, как ВСУ расстреливали школу — видео
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