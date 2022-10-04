https://uz.sputniknews.ru/20221004/v-povrejdennoy-kvartire-v-mariupole-nashli-avtograf-stroiteley-1944-goda-28747749.html

В поврежденной квартире в Мариуполе нашли автограф строителей 1944 года

В поврежденной квартире в Мариуполе нашли автограф строителей 1944 года

Надпись обнаружили при ремонте квартиры, поврежденной от украинских обстрелов

2022-10-04T09:03+0500

2022-10-04T09:03+0500

2022-10-04T09:46+0500

специальная военная операция россии в донбассе

восстановление

обстрел

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/03/28747037_0:1134:2048:2286_1920x0_80_0_0_dcfc75af9e05dacaad8603739dae21c6.jpg

ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. В Мариуполе при ремонте квартиры, пострадавшей от обстрелов боевиков ВСУ, обнаружили надпись, датированную 1944 годом, сообщает РИА Новости.Обстрелы разрушили историческую часть города с дореволюционными постройками. В одном из таких старых домов живет бывший моряк Игорь Тютчев. Делая ремонт своей квартиры, на потолке на бетонных блоках он обнаружил метку "19 июня 1944 года".Оставили автограф строители, которые в годы Великой Отечественной войны восстанавливали этот дом после попадания в него в1942 году нацистской бомбы.Читайте также: Учитель рассказала, как ВСУ расстреливали школу — видео

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мариуполь разрушенное здание квартира ремонт автограф строителей 1944 года