https://uz.sputniknews.ru/20221004/naselenie-budut-effektivnee-obespechivat-ugolnoy-produktsiey-28762246.html
Население будут эффективнее обеспечивать угольной продукцией
Население будут эффективнее обеспечивать угольной продукцией
С 1 октября оптовые и розничные цены на уголь пересматриваются и утверждаются Межведомственной тарифной комиссией.
2022-10-04T08:32+0500
2022-10-04T08:32+0500
2022-10-04T08:32+0500
общество
уголь
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана определило меры по улучшению механизма адресной доставки качественной продукции в установленные сроки потребителям.Новый порядок предусматривает поставку угля на основе спроса бюджетных организаций и населения. Кроме того, определен четкий механизм осуществления взаиморасчетов с бюджетными организациями и населением.С 1 октября оптовые и розничные цены на уголь пересматриваются и утверждаются Межведомственной тарифной комиссией не реже одного раза в год (до 1 июня) или при пересмотре цен на энергоресурсы.Предприятия по производству угольных брикетов будут приобретать местное угольное сырье через биржи, и поставлять готовую продукцию потребителям по рыночным ценам.Правительство назначило лиц, ответственных за снабжение угольной продукцией населения и бюджетных организаций на территориях республики.До 1 апреля 2023 года будет запущен интерактивный портал, который охватывает реализацию угольной продукции, расчеты с бюджетными организациями и населением.Для ограничения человеческого фактора АО "Узбеккумир", Республиканская товарная биржа, АО "Узбекистон темир йуллари" разработают программное обеспечение, обеспечивающее полную автоматизацию процесса погрузки угля. Потребители будут иметь возможность онлайн знакомиться с информацией по продаже угольной продукции.Читайте также:Узнать о запрете на авто можно через ЕПИГУ
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население будут эффективнее обеспечивать угольной продукцией с 1 октября оптовые и розничные цены на уголь пересматриваются и утверждаются межведомственной тарифной комиссией новости заявления как буду поставлять уголь узбекистан
население будут эффективнее обеспечивать угольной продукцией с 1 октября оптовые и розничные цены на уголь пересматриваются и утверждаются межведомственной тарифной комиссией новости заявления как буду поставлять уголь узбекистан
Население будут эффективнее обеспечивать угольной продукцией
С 1 октября оптовые и розничные цены на уголь пересматриваются и утверждаются Межведомственной тарифной комиссией не реже одного раза в год (до 1 июня) или при пересмотре цен на энергоресурсы.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Правительство Узбекистана определило меры
по улучшению механизма адресной доставки качественной продукции в установленные сроки потребителям.
Новый порядок предусматривает поставку угля на основе спроса бюджетных организаций и населения. Кроме того, определен четкий механизм осуществления взаиморасчетов с бюджетными организациями и населением.
С 1 октября оптовые и розничные цены на уголь пересматриваются и утверждаются Межведомственной тарифной комиссией не реже одного раза в год (до 1 июня) или при пересмотре цен на энергоресурсы.
Предприятия по производству угольных брикетов будут приобретать местное угольное сырье через биржи, и поставлять готовую продукцию потребителям по рыночным ценам.
Правительство назначило лиц, ответственных за снабжение угольной продукцией населения и бюджетных организаций на территориях республики.
До 1 апреля 2023 года будет запущен интерактивный портал, который охватывает реализацию угольной продукции, расчеты с бюджетными организациями и населением.
Для ограничения человеческого фактора АО "Узбеккумир", Республиканская товарная биржа, АО "Узбекистон темир йуллари" разработают программное обеспечение, обеспечивающее полную автоматизацию процесса погрузки угля. Потребители будут иметь возможность онлайн знакомиться с информацией по продаже угольной продукции.