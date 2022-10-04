https://uz.sputniknews.ru/20221004/norov-i-siyyarto-obsudili-podpisanie-memoranduma-mejdu-uzbekistanom-i-vengriey-28783472.html

Норов и Сийярто обсудили подписание Меморандума между Узбекистаном и Венгрией

Норов и Сийярто обсудили подписание Меморандума между Узбекистаном и Венгрией

Норов и Сийярто обменялись мнениями по отдельным аспектам международной и региональной политики.

2022-10-04T14:21+0500

2022-10-04T14:21+0500

2022-10-04T14:26+0500

политика

владимир норов

узбекистан

венгрия

меморандум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/04/28783829_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_55e23c9cfc544185c445163f13dec726.jpg

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Сегодня главы МИД Узбекистана и Венгрии, Владимир Норов и Петер Сийярто, обсудили программу и повестку переговоров в рамках начавшегося официального визита президента Узбекистана, рассмотрели текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.Министры заявили о важности продолжения двусторонних политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами по Программе сотрудничества, рассчитанной до 2023 года."Ярким подтверждением станет подписание в эти дни Меморандума о взаимопонимании между Информационно-аналитическим центром международных отношений при Министерстве иностранных дел Узбекистана и Институтом иностранных дел и торговли при Министерстве иностранных дел и торговли Венгрии", - сообщается в релизе.Также отмечалась актуальность продвижения экономической дипломатии путем реализации совместных проектов в автомобильной, фармацевтической, строительной, сельскохозяйственной, туристической и других сферах, представляющих обоюдный интерес.Кроме того, министры рассмотрели предложения по активизации межпарламентского диалога, укреплению связей в сфере образования, в том числе на основе программы "Stipendium Hungaricum".В ходе переговоров Норов и Сийярто также обменялись мнениями по отдельным аспектам международной и региональной политики, в частности текущей обстановки в Афганистане.Читайте также:В Будапеште прошла официальная церемония встречи Мирзиёева — фото

узбекистан

венгрия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

норов и сийярто обсудили подписание меморандума между узбекистаном и венгрией в ходе переговоров норов и сийярто также обменялись мнениями по отдельным аспектам международной и региональной политики текущей обстановки в афганистане новости заявления переговоры совещание