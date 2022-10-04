https://uz.sputniknews.ru/20221004/peskov-otreagiroval-na-publikatsiyu-o-vozmojnom-ispytanii-rossiey-yadernogo-orujiya-28790132.html

Песков отреагировал на публикацию о возможном испытании Россией ядерного оружия

Песков отреагировал на публикацию о возможном испытании Россией ядерного оружия

The Times написала, что НАТО предупредило, что РФ скоро может испытать ядерное оружие.

2022-10-04T18:59+0500

2022-10-04T18:59+0500

2022-10-04T18:59+0500

россия

дмитрий песков

ядерное оружие

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Россия не собирается участвовать в "упражнениях" по ядерной риторике, которой сейчас слишком много у западных СМИ и политиков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию The Times о том, что РФ может провести ядерные испытания около Украины, передает РИА Новости."У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим", - заявил Песков.До этого газета The Times написала, что НАТО предупредило государства - члены Североатлантического альянса, что Россия скоро может испытать ядерное оружие на границах с Украиной – в Черном море. В публикации сообщается, что таким образом РФ может показать готовность использовать оружие массового поражения.Читайте также:Песков сделал заявление о ЧП на "Северных потоках" и антироссийских санкциях

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