https://uz.sputniknews.ru/20221004/sovfed-odobril-vxojdenie-dnr-lnr-zaporojskoy-i-xersonskoy-oblastey-v-sostav-rf-28776574.html

Совфед одобрил вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ

Совфед одобрил вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ

Совет Федерации на заседании во вторник ратифицировал договоры и принятии новых территорий в состав России.

2022-10-04T12:52+0500

2022-10-04T12:52+0500

2022-10-04T12:52+0500

специальная военная операция россии в донбассе

совет федерации федерального собрания рф

днр

лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/443/10/4431048_0:136:3077:1866_1920x0_80_0_0_eeef672c2ebb76841c1fabba0a5ea26f.jpg

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Совфед ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Читайте также:

днр

лнр

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

совфед одобрил вхождение днр лнр запорожской и херсонской областей в состав рф совет федерации на заседании во вторник ратифицировал договоры и принятии новых территорий в состав россии