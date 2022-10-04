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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20221004/sovfed-odobril-vxojdenie-dnr-lnr-zaporojskoy-i-xersonskoy-oblastey-v-sostav-rf-28776574.html
Совфед одобрил вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ
Совфед одобрил вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ
Совет Федерации на заседании во вторник ратифицировал договоры и принятии новых территорий в состав России.
2022-10-04T12:52+0500
2022-10-04T12:52+0500
специальная военная операция россии в донбассе
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Совфед ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.Читайте также:
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совфед одобрил вхождение днр лнр запорожской и херсонской областей в состав рф совет федерации на заседании во вторник ратифицировал договоры и принятии новых территорий в состав россии
совфед одобрил вхождение днр лнр запорожской и херсонской областей в состав рф совет федерации на заседании во вторник ратифицировал договоры и принятии новых территорий в состав россии

Совфед одобрил вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ

12:52 04.10.2022
© Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2022
© Vladimir Fedorenko
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Совет Федерации на заседании во вторник ратифицировал договоры и принятии новых территорий в состав России.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Совфед ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
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