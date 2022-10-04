https://uz.sputniknews.ru/20221004/tri-prostyx-sposoba-zastavyat-mozg-rabotat-luchshe-28761243.html
Три простых способа заставят мозг работать лучше
Три простых способа заставят мозг работать лучше
Если вам предстоит заняться трудной работой или вы готовитесь к экзаменам, лучше сделать все для эффективной работы мозга.
2022-10-04T07:00+0500
2022-10-04T07:00+0500
2022-10-04T07:00+0500
это интересно
мозг
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Портал "Доктор Питер" рассказал о нескольких абсолютно безопасных способах заставить мозг работать лучше.Холодная водаВрач Дмитрий Шубин в эфире передачи "Жить здорово!" посоветовал для улучшения мозговой активности принимать холодный душ. Если времени на это нет, можно хотя бы просто умыться. Низкая температура воды заставит кровь собраться в сердце и мозге.Важно помнить: контрастный душ очень полезен для укрепления сосудов, его рекомендуют принимать и после тяжелых физических нагрузок. Однако людям с болезнями сердца практиковать такой душ категорически запрещено. Для остальных есть несколько базовых правил:СпортЗарядка или бег пойдут на пользу не только мышцам. Как отмечает врач Герман Гандельман, любая физическая активность заставит мозг работать быстрее. Дело в том, что спорт заставляет сердце биться чаще, благодаря чему мозг получает больше крови. А еще при физических нагрузках мозг получает больше кислорода и питания, что тоже положительно сказывается на его способностях.Хоть спорт и очень полезен для здоровья, важно не переусердствовать: если взвалить на себя слишком много нагрузки, от физкультуры будет больше вреда, чем пользы.Вот несколько признаков, что тренировки вам вредят:Дневной сонЕще один отличный способ заставить мозг заработать — поспать днем. По словам профессора Андрея Продеуса, если выделить хотя бы 20 минут на сон, то эффективность запоминания повысится на 54%. А его соведущая Елена Малышева советует перед тем, как уснуть днем, выпить чашку кофе. Тогда через 30 минут вам захочется в туалет и вы проснетесь без будильника.Такой кратковременный сон днем действительно может повысить работоспособность и настроение. Однако сомнолог Александр Калинкин предупреждает: днем не стоит спать больше 30 минут. Дело в том, что заснуть вечером после того, как вы "подремали" днем, будет гораздо сложнее — упадет "давление сна".Читайте также:Какие продукты помогают бороться со стрессом – эксперт
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три простых способа заставят мозг работать лучше если вам предстоит заняться трудной работой или вы готовитесь к экзаменам лучше сделать все для эффективной работы мозга как заставить работать мозг эффективнее советы врач
три простых способа заставят мозг работать лучше если вам предстоит заняться трудной работой или вы готовитесь к экзаменам лучше сделать все для эффективной работы мозга как заставить работать мозг эффективнее советы врач
Три простых способа заставят мозг работать лучше
Если вам предстоит заняться трудной работой или вы готовитесь к экзаменам, лучше сделать все для эффективной работы мозга.
Портал "Доктор Питер"
рассказал о нескольких абсолютно безопасных способах заставить мозг работать лучше.
Холодная вода
Врач Дмитрий Шубин в эфире передачи "Жить здорово!" посоветовал для улучшения мозговой активности принимать холодный душ. Если времени на это нет, можно хотя бы просто умыться. Низкая температура воды заставит кровь собраться в сердце и мозге.
Важно помнить: контрастный душ очень полезен для укрепления сосудов, его рекомендуют принимать и после тяжелых физических нагрузок. Однако людям с болезнями сердца практиковать такой душ категорически запрещено. Для остальных есть несколько базовых правил:
не используйте слишком горячую воду;
разница температур должна составлять не более 25 градусов, начинать следует с теплой воды, а заканчивать холодной, делая интервалы по 10-15 секунд;
снижайте температуру воды постепенно, на градус в день;
поток воды лучше направлять от стоп вверх.
Спорт
Зарядка или бег пойдут на пользу не только мышцам. Как отмечает врач Герман Гандельман, любая физическая активность заставит мозг работать быстрее. Дело в том, что спорт заставляет сердце биться чаще, благодаря чему мозг получает больше крови. А еще при физических нагрузках мозг получает больше кислорода и питания, что тоже положительно сказывается на его способностях.
Хоть спорт и очень полезен для здоровья, важно не переусердствовать: если взвалить на себя слишком много нагрузки, от физкультуры будет больше вреда, чем пользы.
Вот несколько признаков, что тренировки вам вредят:
чрезмерная болезненность мышц;
непривычно высокий или низкий пульс в состоянии покоя;
остановка прогресса в тренировках.
Дневной сон
Еще один отличный способ заставить мозг заработать — поспать днем. По словам профессора Андрея Продеуса, если выделить хотя бы 20 минут на сон, то эффективность запоминания повысится на 54%. А его соведущая Елена Малышева советует перед тем, как уснуть днем, выпить чашку кофе. Тогда через 30 минут вам захочется в туалет и вы проснетесь без будильника.
Такой кратковременный сон днем действительно может повысить работоспособность и настроение. Однако сомнолог Александр Калинкин предупреждает: днем не стоит спать больше 30 минут. Дело в том, что заснуть вечером после того, как вы "подремали" днем, будет гораздо сложнее — упадет "давление сна".