https://uz.sputniknews.ru/20221004/tri-prostyx-sposoba-zastavyat-mozg-rabotat-luchshe-28761243.html

Три простых способа заставят мозг работать лучше

Три простых способа заставят мозг работать лучше

Если вам предстоит заняться трудной работой или вы готовитесь к экзаменам, лучше сделать все для эффективной работы мозга.

2022-10-04T07:00+0500

2022-10-04T07:00+0500

2022-10-04T07:00+0500

это интересно

мозг

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Портал "Доктор Питер" рассказал о нескольких абсолютно безопасных способах заставить мозг работать лучше.Холодная водаВрач Дмитрий Шубин в эфире передачи "Жить здорово!" посоветовал для улучшения мозговой активности принимать холодный душ. Если времени на это нет, можно хотя бы просто умыться. Низкая температура воды заставит кровь собраться в сердце и мозге.Важно помнить: контрастный душ очень полезен для укрепления сосудов, его рекомендуют принимать и после тяжелых физических нагрузок. Однако людям с болезнями сердца практиковать такой душ категорически запрещено. Для остальных есть несколько базовых правил:СпортЗарядка или бег пойдут на пользу не только мышцам. Как отмечает врач Герман Гандельман, любая физическая активность заставит мозг работать быстрее. Дело в том, что спорт заставляет сердце биться чаще, благодаря чему мозг получает больше крови. А еще при физических нагрузках мозг получает больше кислорода и питания, что тоже положительно сказывается на его способностях.Хоть спорт и очень полезен для здоровья, важно не переусердствовать: если взвалить на себя слишком много нагрузки, от физкультуры будет больше вреда, чем пользы.Вот несколько признаков, что тренировки вам вредят:Дневной сонЕще один отличный способ заставить мозг заработать — поспать днем. По словам профессора Андрея Продеуса, если выделить хотя бы 20 минут на сон, то эффективность запоминания повысится на 54%. А его соведущая Елена Малышева советует перед тем, как уснуть днем, выпить чашку кофе. Тогда через 30 минут вам захочется в туалет и вы проснетесь без будильника.Такой кратковременный сон днем действительно может повысить работоспособность и настроение. Однако сомнолог Александр Калинкин предупреждает: днем не стоит спать больше 30 минут. Дело в том, что заснуть вечером после того, как вы "подремали" днем, будет гораздо сложнее — упадет "давление сна".Читайте также:Какие продукты помогают бороться со стрессом – эксперт

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три простых способа заставят мозг работать лучше если вам предстоит заняться трудной работой или вы готовитесь к экзаменам лучше сделать все для эффективной работы мозга как заставить работать мозг эффективнее советы врач