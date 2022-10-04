https://uz.sputniknews.ru/20221004/uchitelya-smogut-uchastvovat-v-razrabotke-novyx-shkolnyx-programm-28765442.html
Учителя смогут участвовать в разработке новых школьных программ
Учителя смогут участвовать в разработке новых школьных программ
Участники группы отобрали для апробации образовательные материалы с первого по второй класс.
2022-10-04T16:26+0500
2022-10-04T16:26+0500
2022-10-04T16:26+0500
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образование
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школа
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Учителей начальных классов пригласили принять участие в разработке новой школьной программы и учебников. Об этом заявили в пресс-службе Министерства образования республики.Как сообщили в ведомстве, рабочая группа при Администрации Президента начала работу по повышению качества образования, созданию современных программ, новых учебных пособий. В настоящее время участники группы отобрали для апробации образовательные материалы с первого по второй класс. "Уважаемые учителя начальных классов! Если вы хотите принять участие в апробации, можете оставить информацию о себе, зарегистрировавшись на веб-сайте talim2023.uz и в Telegram-боте @talim2023_bot. Мы обязательно свяжемся с вами и пригласим вас в нашу рабочую группу", - говорится в сообщении. Читайте также:Видео: что дает узбекистанцам российское образование - мнение эксперта
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учителя смогут помочь в разработке новых школьных программ участники группы отобрали для апробации образовательные материалы с первого по второй класс какие кто когда зачем почему где новости образование школа заявления школьные программы учебники
учителя смогут помочь в разработке новых школьных программ участники группы отобрали для апробации образовательные материалы с первого по второй класс какие кто когда зачем почему где новости образование школа заявления школьные программы учебники
Учителя смогут участвовать в разработке новых школьных программ
На данный момент участники группы отобрали для апробации образовательные материалы с первого по второй класс.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Учителей начальных классов пригласили принять участие в разработке новой школьной программы и учебников. Об этом заявили в пресс-службе
Министерства образования республики.
Как сообщили в ведомстве, рабочая группа при Администрации Президента начала работу по повышению качества образования, созданию современных программ, новых учебных пособий. В настоящее время участники группы отобрали для апробации образовательные материалы с первого по второй класс.
"Уважаемые учителя начальных классов! Если вы хотите принять участие в апробации, можете оставить информацию о себе, зарегистрировавшись на веб-сайте talim2023.uz и в Telegram-боте @talim2023_bot. Мы обязательно свяжемся с вами и пригласим вас в нашу рабочую группу", - говорится в сообщении.